聽新聞
test
0:00 / 0:00

就是愛炫富！非洲9歲男童擁豪宅、曬名車 高調富爸爸下場卻慘了

香港01 / 成依華
9歲男童穆罕默德（Muhammed Awal Mustapha）不時在社交網站炫富。圖／翻攝自IG @momphajnr
9歲男童穆罕默德（Muhammed Awal Mustapha）不時在社交網站炫富。圖／翻攝自IG @momphajnr

西非尼日利亞（Nigeria）9歲男童穆罕默德（Muhammed Awal Mustapha）不時在社交網站炫富，「富二代」的他坐擁多部名車、經常穿名牌衣服，且6歲時就收穫豪宅做生日禮物，但他的富爸爸1月再度被捕，未知會否影響他們未來生活。

「富爸爸」穆斯塔法（Ismailia Mustapha）是尼日利亞名人，據《太陽報》報導，他最初靠經營貨幣兌換生意致富，之後再轉到其他投資，並一舉成為網絡紅人，在IG有近120萬人追蹤。

「富二代」穆罕默德坐擁多部名車、經常穿名牌衣服。圖／翻攝自IG @momphajnr
「富二代」穆罕默德坐擁多部名車、經常穿名牌衣服。圖／翻攝自IG @momphajnr

9歲兒子穆罕默德跟父親一樣高調，他同樣在IG分享奢華生活照片，有時是與自己擁有的名車合照，有時是乘搭私人飛機，輿論形容他是「世上最年輕億萬富豪」。

報導指，2019年穆罕默德6歲生日時，爸爸穆斯塔法就送了一間豪宅給他作為禮物，穆斯塔法當時還發帖指「擁有房屋是一種讓你覺得生活中每一天都值得面對的感覺，它讓你放心，在經歷風風雨雨後，你仍有一個地方可去。」他又曾送贈賓利（Bentley）名車給兒子。

兒子穆罕默德的IG有約3.3萬人追蹤，2019年4月時，他便曾在IG發帖，相片是自己站在一部林寶堅尼名車前，寫道「祝我生日快樂」（Happy birthday to me）。

這對父子樂於分享浮華生活，但報導指，富爸爸穆斯塔法正面臨刑事控罪，他遭指控洗黑錢，涉及金額逾1000萬英鎊（約1億港元），他正以35萬鎊（約365萬港元）保釋，仍在等待審訊。

延伸閱讀：

FIFA主席：世界盃改制或減非洲難民　言論捱批即反駁被斷章取義

非洲國家盃︱喀麥隆人踩人慘劇增至8死　非洲足協主席承認責任

文章授權轉載自《香港01》

非洲 富二代

相關新聞

就是愛炫富！非洲9歲男童擁豪宅、曬名車 高調富爸爸下場卻慘了

西非尼日利亞（Nigeria）9歲男童穆罕默德（Muhammed Awal Mustapha）不時在社交網站炫富，「富二代」的他坐擁多部名車、經常穿名牌衣服，...

生活好精采！美國男多才多藝 全年每周創金氏世界紀錄

愛達荷州男子拉許(David Rush)去年一整年絕對過得和其他人不同；原因是，他打定主意在2021年每周打破一項金氏世...

赴日旅遊發現電車人員「好冷漠」？ 日人解釋原因網驚：辛苦了！

儘管現在無法到日本旅遊，但是有不少民眾懷念日本的美食、特色與風景，不過比起觀光，若在當地生活，可能就沒有外界想的這麼容易了，一名旅台日本部落客指出，很多台灣人會認為「去日本旅遊時，感覺電車人員很冷漠」，其實背後大有原因。

女運動員舉重失手！167公斤槓鈴折斷手臂骨 影片吸引2千萬次點閱

凡事切記要量力而為！美國35歲女舉重運動員瑪茶朵（Robyn Machado）因舉重導致骨折的影片近日再於網上瘋傳...

因禍得福！疫情失業族減重「半個自己」 還開啟事業第二春

美國夏威夷居民史溫格（Joshua Swiger）在自營的旅遊公司受到疫情衝擊歇業後，開啟事業第二春。

馬斯克出14萬刪追蹤航班帳號 19歲大學生提「一條件」

美國19歲大學生史威尼（Jack Sweeney）在推特經營15個航班追蹤的帳號，方法是利用他打造的機器人（Bot）自動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。