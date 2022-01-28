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男同事咬葡萄嘴對嘴餵女同事 公司年終晚會挨轟太低俗

香港01 / 李納德
有越南網友上傳影片，聲稱有公司年終晚會上玩遊戲，男同事要咬女同事胸前的葡萄，然後再嘴對嘴餵她吃掉，尺度引起爭議。 圖／擷自影片
有越南網友上傳影片，聲稱有公司年終晚會上玩遊戲，男同事要咬女同事胸前的葡萄，然後再嘴對嘴餵她吃掉，尺度引起爭議。 圖／擷自影片

大家同事一場，雖然日對夜對，但玩這種遊戲會否太過火？許多公司都會搞年終晚會以慰營員工辛勞，同時讓同事增進感情，近日有越南網友上傳1段影片，稱是當地公司年終晚宴上的遊戲片段，尺度之大引起網友熱議，被當地傳媒形容是「摘葡萄18+」。片中多對男女同事面對面跪地，男同事要不停咬出放在女同事胸前的一串葡萄，然後逐顆用口餵給女同事吃，更出現男同事把臉埋進女同事胸部的畫面，片段引起網友嘩然。雖然有網友提到參與者可能是情侶關係，但仍被指在公眾場合玩得太低俗，怒斥該公司「風氣淫蕩」。

很多公司都會舉行年終晚會，慰勞員工在過去一年辛勤工作，除了聚餐抽獎，還可能會大玩集體遊戲增進感情。越南傳媒報導，近日有網友在社群媒體上傳大尺度遊戲影片，聲稱是當地1家公司年終晚會上的片段，在場的人看似玩得盡興，但玩法卻震撼許多網友，片段隨即瘋傳，當地傳媒稱遊戲為「摘葡萄18+」、「吃禁果」。

影片可見，數對男女面對面跪下，遊戲規則不複雜，女同事要將一串葡萄放在胸口，男同事雙手要放在身後，有專人緊捉其手，令他只能用嘴把將一串葡萄逐顆咬著，然後再放入女同事口中給她吃，過程中不可用手，先吃完就算贏。

遊戲畫面相當不雅，男同事朝女同事胸口狂咬，務求盡快咬甩葡萄，雙手抱頭的女同事要不停挺胸避免葡萄掉落，「口傳葡萄」一幕根本是在接吻，更出現男同事臉埋在女同事胸部的情況，理論上相當尷尬，但片中的人玩得非常投入。越媒指這款遊戲用上胸部、嘴巴等敏感位置，惟現場的人沒有害羞，還不停歡呼及拍片，甚至有小孩在場觀看。

網友直斥遊戲過於不雅，過程中很可能咬不中，變臉撞女同事胸部，「沒文化」、「這公司會造成很多離婚個案」，更認為疫情期間不應如此親密接觸，「知識分子像群沒受教育的人一樣玩樂，為什麼如此墮落」，批評想出遊戲的人沒想過後果。當地傳媒稱難以確定是哪間公司，更有網友提到參與遊戲的人可能是情侶，或者全部單身，甚至是大型家庭聚會才會玩得如此親密，但仍批評玩這樣的遊戲「很低俗，不合適」。

也有人反駁批評者想法老土，這是公司內部遊戲，觀感因人而異，「大家開心就好，如果有伴侶小孩的人不應該參加」、「人夫的天堂」。有網友分享過去都玩過類似遊戲，很多時候辦遊戲的人不會提前講規則，主持人選出參加者後，便一步步進逼，實際是臨時逼人就範。

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文章授權轉載自《香港01》

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