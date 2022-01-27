人妻一片美甲識破丈夫出軌 網友這句留言再揭案中案
千萬不要小看女人的直覺！最近有一名外國人妻拍片，指丈夫早前出差，卻被她發現他竟然跟前女友，住進同一家酒店！雖然丈夫再三強調自己不是跟前女友同房，但心思細密的妻子，還是在言談間嗅出一絲不尋常，直到丈夫出差回來，她終於發現丈夫出軌的證券，卻沒想到牽扯出更複雜的內情！
人妻在「mealswithbecky」在社交媒體TikTok上，分享自己跟老公的對話，以及「開箱」老公行李的過程。她表示，當知道正在出差的老公跟其前女友住在同一酒店時，老公立即向她保證二人沒有同房，更補充一句「她說對我已經完全沒有感覺」，沒想到所謂澄清令人妻更火大，「好好的，你為什麼會問她這個問題？」更令她抓狂的是，老公本來預計當月9日就回家，結果延期至20日！
後來老公經常很晚才回覆她的訊息，種種蛛絲馬跡都令人妻覺得有問題。待老公回家後，人妻主動幫他收拾行李，果然發現了他偷吃的證據，在丈夫的襪子上，出現了一塊粉紅色的美甲。人妻表示自己沒有這一種美甲，因此幾可肯定丈夫出軌。
人妻將影片放上網之後，引來大量網民圍觀，有人留言「She knew you’d find it」（她知道你會找到的）意指該塊美甲不是意外沾在丈夫的襪子上，而是前女友故意放上去的！這則留言令其他網民恍然大悟，原來這是一封戰書，及對人妻的挑釁，如此心機當真令人細思極恐。影片最後，人妻決定把美甲放在丈夫的枕頭上，待他發現，影片至今已有超過540萬觀看，不過人妻之後就沒有繼續報告近況。
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文章授權轉載自《香港01》
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