信人骨粉末能治病 老爺爺盜墓做「人骨黑燒粉」當特效藥賣

在過去科技不發達的時代，社會上有時會流傳著一些民俗療法。然而從今日的角度來看，許多偏方都令人匪夷所思。例如在日本社會，甚至連人類的骨頭，都一度成為藥方中的素材。

根據日本媒體「マネー現代」報導，日本在經歷第二次世界大戰之後，社會上普遍缺乏醫療資源。光是醫院本身就已經夠少了，而就醫所需的龐大費用，一般民眾也無力負擔。因此草藥類等民俗療法，成為當時人們生病時的治療首選。其中的一種，就是用燒過的人骨研磨成粉，製成的「人骨黑燒」。

一位名為黑神信二的男子，就是販售這種人骨黑燒粉為業。例如他曾將蠑螈粉末與人骨粉末混合，做成所謂的「結核病特效藥」，指示病人1天吃3次，並1個月90包3000日幣（相當於現在的1至2萬日幣，約等同新台幣2435至4871元），並且將該藥品賣給了約200人，客群以家庭主婦佔比最多。

黑神為了賣藥，還會到大醫院附近徘徊，找病患兜售他的「特效藥」。他總是向病人掛保證他的藥有奇效，並表示可以先試試看，就當作是被騙了也好。有的人吃了之後，確實意外痊癒，因此信了黑神的人骨藥。但也有人吃了沒效，憤怒地向警方報案，使得黑神因為違反藥品相關的法令遭到逮捕。

調查發現，黑神為了獲得做為材料，經常潛伏在火葬場或者墓園，偷走他人的遺骨。不過黑神對於人骨有療效這點，自己卻是深信不疑，因此從未認為自己是個詐騙犯，即使出獄之後，還是到處兜售他的人骨特效藥，並因此再度被捕多次。

黑神最後的行蹤，是他高齡70多歲時，對他人說準備要去九州，此後音訊全無。最後他究竟在哪度過了餘生，亦或是現在仍以過百歲的高齡活著，給人許多的想像空間。