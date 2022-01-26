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驗孕棒快篩劑分不清？ 他以為女友染疫「緊張回應」惹笑網友

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友分享，她傳了一張驗孕棒圖片給男友表示她驗孕了，沒想到男友以為她做的是新冠病毒快篩，她馬上澄清「我懷孕了啦！」示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名女網友分享，她傳了一張驗孕棒圖片給男友表示她驗孕了，沒想到男友以為她做的是新冠病毒快篩，她馬上澄清「我懷孕了啦！」示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

新冠肺炎疫情延燒至今，市面上也推出許多快篩測試劑供大眾購買使用，近日卻有一名女網友分享，她告訴男友自己懷孕的消息，男友卻把驗孕棒看成快篩劑，以為她染上新冠肺炎，還說要隔離十天。

原PO在TikTok上分享，她前幾天傳訊息給男友「我知道我為什麼最近身體不舒服了」，並傳了一張驗孕棒的圖片表示她懷孕了，沒想到男友以為她做的是新冠病毒快篩，「我們要先隔離十天，妳媽也有嗎？」，她馬上澄清「你知道那張圖是什麼嗎？我懷孕了啦！」

@hannahalexisgrace 🥲🥲🥲 #fyp #CloseYourRings #fyp ♬ original sound - Hannah Alexis Grace

網友紛紛留言「所以大家覺得她媽也有了嗎？」、「媽媽要不要也去做一下檢測」、「真不敢相信他以為那是快篩劑」、「我覺得他以為你得新冠時比聽到你懷孕還要恐慌」、「好好笑，恭喜你們」、「其實他的反應跟一般沒有計畫懷孕的人一樣，但是他以為那是快篩也太好笑了。」、「恭喜你們，寶寶長大後可以跟他分享這個故事。」

懷孕

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