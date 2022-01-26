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婚禮上丈夫「壓她頭進蛋糕」 怒提離婚 親友勸和網一面倒：快逃！

聯合新聞網 / 綜合報導
女因丈夫忽視她的請求「壓頭按進蛋糕」 婚後隔天就決定離婚。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
女因丈夫忽視她的請求「壓頭按進蛋糕」 婚後隔天就決定離婚。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

美國網路雜誌Slate日前接到女性讀者投書，說明自己耶誕節前結婚，但因丈夫在婚禮當天做出不尊重她的行為，讓她婚後隔天就決定離婚，身邊親友紛紛勸和，網友卻要她「快逃！」

該女性自陳對婚宴沒什麼特別的堅持，唯一向丈夫提出的要求是：不要拿蛋糕抹她的臉。豈料婚宴當天丈夫竟抓住她後腦勺，壓她的頭按進蛋糕。

該女性解釋自己車禍後患上「幽閉恐懼症」，臉被按進蛋糕後極度驚慌失措，事發後對丈夫的愛消失殆盡，也對這段婚姻心灰意冷，但親友認為她離開丈夫是「天大的錯誤」，懇求她給丈夫第2次機會。

Slate專欄作家戴絲蒙哈里絲（Jenée Desmond-Harris）建議她離婚，提到親友並非「每天要和行為讓他們反感的男人」一起醒來的人。丈夫言行顯然很不尊重妻子及其意願，即便這只是丈夫無心之過，「當事人不悅的感受」是最重要的，也足以構成離婚的理由。

網友也一面倒支持該女性離婚的決定，表示：「新娘在妝髮上花了很多功夫，這麼做很殘忍，毀了整個婚宴及照片」、「這絕對是危險信號」、「你是跟一個5歲男孩結婚嗎？」、「事前跟丈夫溝通卻還是落得這樣的下場，堅持離婚！」、「丈夫完全不在意她的感受跟請求，我投離婚一票」、「如果丈夫在剛結婚時都沒有意識到幽閉恐懼症對她的影響，以後也不會在意。女孩快逃！」、「不只要跟丈夫離婚，還要逮捕他！」

離婚 結婚 婚姻 婚禮

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