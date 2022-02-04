前男友太渣 女分手後回敬「亮片攻勢」：要讓他好幾年都難忘

英國23歲女性芭特絲（Jade Butters）在聖誕節時發現交往3年的男友在跟其他女人「互傳曖昧私訊及照片」，她當下就跟男友分手，並決定回敬前男友一個強而有力的報復。

芭特絲花15英鎊（約合新台幣560元）買了82罐彩色亮片，狂灑在前男友的家和個人物件上。她分享這段復仇記到社群平台上，影片中能看到她趁去前男友家取回東西時，將亮片灑進前男友的床上、鞋子、襪子、衣物、錢罐、抽屜、口袋、潤滑油、洗衣粉、牙膏等各式物品。

芭特絲坦承事成後感到非常自豪，想到自己的「創舉」還無法止住笑意。芭特絲說：「我不想做會造成刑事損害或傷害某人感情的事情，這只是一個無害的惡作劇。」

芭特絲表示她離開前物歸原位，所以前男友回家時一開始不會察覺異狀，但稍後就會發現「驚喜」，且好幾年都難忘。