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提分手後男友動員親友團奪命連環叩求復合 她問該回頭嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
女提分手後收到對方親友團奪命連環叩求復合「滿滿罪惡感」。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
女提分手後收到對方親友團奪命連環叩求復合「滿滿罪惡感」。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

國外一名女子在社群平台提到跟前男友分手後，對方動員親友團奪命連環扣、狂發簡訊要求復合，讓她內心充滿愧疚感，急問網友是否該回頭。

原PO解釋他們倆是遠距離戀愛，平時靠傳訊、打電話維繫感情。前男友多次跟原PO口出侮辱和威脅的話語，讓原PO不堪其擾，近日前男友又出言不遜重傷原PO。前男友最後雖然試圖回收訊息，但原PO已身心俱疲決定分手。

原PO分手後就封鎖前男友，豈料親友團大量湧入告知她「前男友哭得像淚人兒」、「希望再給他一次機會」、「他不會再犯了」，讓原PO懷疑眾人勸和意見一致，執意分手的自己是否做錯了。

但多數網友都勸原PO不要回頭，表示：「快逃！請繼續封鎖和忽略前男友跟親友的訊息。完全不接觸是唯一解法。堅持下去！你理應獲得更好的！！」、「前男友身邊的人當然會站在他的立場說話啦，他們不知道實情，也不是真的關心你。請堅持你的想法」、「數百萬人支持納粹，卻不代表納粹是對的」。

分手 遠距離戀愛

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