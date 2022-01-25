妙齡女捐腎臟給男友 七個月後遭劈腿還被冷語攻擊

捐腎臟不是一件每個人都可以做到的事，但美國一名女網友發文分享，她捐腎臟給男友，沒想到男友出院七個月後在一場單身派對上偷吃，甚至對她說，她捐腎臟的目的只是要讓她自己看起來很大方。

原PO在TikTok上分享，她曾為了救患有慢性病的男友而捐腎臟給他，沒想到男友出院七個月後在一場單身派對上偷吃，她當時正在讀期末考，卻收到如此震驚的消息，但還是選擇原諒男友一次，結果三個月後，她收到男友電話「如果我們是命中注定，那神一定會讓我們再次相遇」，隨後便遭男友封鎖。

網友紛紛留言安慰「妳超大愛，他沒看到是他的損失」、「妳值得更好的！」、「妳真的是個天使，他真的不值得妳留在身邊」、「有兩件事是男人嘴上說不會再做的事情，第一是劈腿，第二是當鹹豬手」、「真的沒人會相信『神一定會讓我們再次相遇』這種鬼話」、「當他快死的時候，妳一定很不捨，所以才捐腎臟給他，但他劈腿，妳一定很想讓他死吧，真諷刺」、「絕對不要原諒一個劈腿的人，一旦妳原諒他們，就像在跟他們說，可以對我這樣做一樣」。