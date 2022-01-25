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印度男子抱活祭山羊被醉酒祭師錯手割喉 當場大出血送院後死亡

香港01 / 撰文/卓柏安
印度發生令人匪夷所思的命案！1名男子手抱山羊準備進行活祭時，竟然被飲醉酒的祭師錯手劏喉，最後因為失血過多而死，涉事祭師現時已經被警察拘捕。圖/ingimage
印度發生令人匪夷所思的命案！1名男子手抱山羊準備進行活祭時，竟然被飲醉酒的祭師錯手劏喉，最後因為失血過多而死，涉事祭師現時已經被警察拘捕。圖/ingimage

印度發生令人匪夷所思的命案！1名男子手抱山羊準備進行活祭時，竟然被飲醉酒的祭師錯手割喉，最後因為失血過多而死，涉事祭師現時已經被警察拘捕。

事件於周日（16日）發生在安得拉邦瓦拉薩帕利（Valasapalli）的一間廟宇，該處當時正在舉行桑格拉提節（Sankranti festival）的慶祝活動，祭司查拉帕堤（Chalapathi）原定負責動物祭祀的部分，需要將山羊的頭砍下來。

不過根據警察所指，查拉帕堤進行祭典時已經喝醉，結果將手抱山羊的蘇利殊（Suresh）從喉嚨劃開，令他當場大量出血，即使立即送到當地醫院急救亦都回天乏術。

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文章授權轉載自《香港01》

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