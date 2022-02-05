揭密日本女囚生活 一週只能洗兩次澡、擠大通舖有電視看

日本漫畫家小池惠子與女性更生人最上六花，日前出版了漫畫「可怕的女子監獄（女子刑務所はこわいよ）」。最上過去曾因為偽造文書的罪刑，兩度遭到逮捕入獄，而她透過這部作品，也分享了監獄許多不為人知的樣貌。

根據日本媒體「週刊女性PRIME」報導，在進女子監獄前，必須先脫光自身衣物，換上獄方提供，老舊泛黃且污漬斑斑的衣服，手機等物品也得交給獄方保管。最一開始的三天會住在獨居房，接著移到大通舖。大通舖雖然設計成供給六人居住用的，但實際上卻擠了八位囚犯，休息品質因此大打折扣。

獄方每星期只給囚犯2次的洗澡機會，且一次最多2分鐘。不過大通舖裡有電視，也能看自己的書。大家常常買書或雜誌，看完了就彼此交換著看，碰到電視在播美食節目時，總有人會說「出獄後我要去吃吃看這個」，並懷念起入獄前自由的日子。

想要提早出獄，成為「模範囚犯」是一種方式。由於模範囚犯是由獄警認定，因此有許多人會私下討好獄警。然而，雖然律師、檢察官等人都會警告，要犯人不可以公布自己的罪刑為何，但基本上沒人遵守。有不少女性囚犯都是因為遭到家暴，忍耐至極限而犯案，彼此也都會同情對方。不過也有殺死孩童入獄的犯人，這種人就會遭到大家的排擠。

獄中偶爾也會舉辦一些娛樂，最上指出，一年中會舉辦大約三次的小型演唱會，像是知名演歌歌手八代亞紀，就曾到她們的收容所開唱過。有時也有地方的長青或兒童社團來演出。許多人看了表演，經常會想起自己的家人，情不自禁地流下眼淚。裡頭也有許多才藝社團，並會舉辦卡啦OK大賽或運動會等活動。

雖然大部分的人都想出獄，但有許多因為施打毒品的人，即使出獄了也容易再犯入獄。另外，部分沒有工作、年金等等收入，也沒有家庭救濟的高齡者，因為在外面沒有任何求生手段，而故意犯案入獄。對他們而言，監獄裡至少有供吃住，也有人就近看管，簡直有如天國一般。

最上呼籲，分享這麼多獄中經驗，是希望大家能夠警惕，最好能永遠跟監獄絕緣，不要因為一時的輕率，結果一失足成千古恨，在苦悶的牢裡悔不當初。