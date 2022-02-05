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捐精者捐到床上去！妻和對方丈夫都不知情 上法院互告通姦

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位男子借捐精名義與對方發生性關係，引發雙方互告對方通姦。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一位男子借捐精名義與對方發生性關係，引發雙方互告對方通姦。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代生物科技發達，有些可能因故不孕，但又想要小孩子的夫妻，都可以透過人工的方式受精來懷孕生產。然而在日本，卻也有因為這種人工受精的方式引起夫妻不和，甚至鬧上法院的案例。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名木下步美的女士，雖然結婚後一直想要個小孩，但是多次行房卻沒有懷孕。經過醫師診斷後，才發現問題出在丈夫的精子品質不佳，無法使人懷孕，讓步美大受打擊。然而一心想要生小孩的步美，找上了捐精的相關機構，希望能夠獲得可以懷孕的精子。

於是，捐精中心就介紹一位名為和也的捐精者，並且讓步美與和也會面商談。和也本身已經結婚，同時有過三次捐精並成功生下孩子的經歷。然而，和也在見面時，卻因為步美的容貌而起了非分之想。雙方決定透過性行為的方式供給與接受精子，事後步美也順利迎來第一位孩子。

步美雖然告知丈夫精子是透過捐精中心獲得的，卻隱瞞了和捐精者上床的事實。然而，步美在小孩子一歲後，又想要生第二胎，於是再找上了和也。步美的丈夫發現妻子行為有異，經常很晚了還在和不明人士傳訊，於是私下偷看步美的手機，這才發現老婆和捐精者私通的事實，氣得他立刻告上法院。

一切曝光之後，和也的妻子同樣也控告步美，認為她與自己的丈夫通姦。原來和也雖然多次捐精，但都告訴妻子只有透過人工捐贈精子而已，不會知道捐給誰更不會和對方碰面，因此妻子也不知道她和步美性交的事情。本來應該是互相協助的美意，最後卻演變成兩對夫妻互告的一場鬧劇。

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