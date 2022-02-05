300次線上配對都失敗卻在酒吧遇真愛 企業家批交友軟體「讓人變膚淺」

英國31歲男性企業家伍德（Josh Wood）透過Tinder、Bumble等交友應用程式獲得300多次配對但都沒下文，最後在酒吧找到真愛。伍德稱交友平台讓人們變得「膚淺」，且降低社交能力。

伍德透露之前獲得300多次配對成功，但透過應用程式發私訊給很多人都沒收到回覆，回覆他訊息的人也只是閒聊，讓他感到心灰意冷。伍德認為線上約會文化正摧毀人們的愛情生活：「常耳聞恐怖的網戀故事，見面後才發現對方是完全不同的人。尤其對女性而言，初次單獨赴約存在巨大的風險。」伍德放棄在網上尋找愛情後，在一家酒吧藉由搭訕結識了現任女朋友。

交友應用程式Badoo近期調查1000名單身人士，發現受訪者更在乎約會對象的素質更勝於配對數量。

Badoo預測人們2022年會傾向跟現實生活中認識的人約會。32%受訪者表示在交友應用程式上會選擇與在現實生活中已經認識的人約會，另外41%的人則稱與認識的人約會感覺更自在。

Badoo調查還指出，2021年平均單次約會時間為2.5小時，但近74%受訪者希望2022年的約會時間更長，因為太短的約會時間很難展示真實的自我。