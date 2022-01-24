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受困暴風雪18小時 俄羅斯10歲女童緊擁流浪狗奇蹟倖存

聯合新聞網 / 綜合報導
10歲女童受困暴風雪18小時緊擁流浪狗。圖／取自：ingimage（示意圖）
10歲女童受困暴風雪18小時緊擁流浪狗。圖／取自：ingimage（示意圖）

俄羅斯一名10歲女童本月13日在放學途中受困暴風雪長達18小時，最後幸運獲救，她的求生關鍵竟是「一隻流浪狗」。

該女童放學後身陷大風雪中，她緊擁一隻流浪狗成了救命關鍵。她的母親在下午1點多發現女童失踪後打電話報警，但由於降雪多、地面積雪厚達60公分，影響警方及志工隊的能見度及行動，搜救進度一度受阻。

當地居民在女童失蹤近一天時，於一處低矮陽台下發現女童抱著流浪狗坐在床墊上。女童表示自己「一直抱著這隻毛茸茸的狗取暖」。

搜救志工伊凡諾夫（Anatoly Ivanov）稱女孩在如此惡劣天候下倖存是個奇蹟：「我們找了一整晚，什麼都看不見，我們戴手套的手凍得連手指都很難伸直。我們找到早上開始認為她不會活著。你怎麼能在這種惡劣的天氣活下來？」

外媒報導，這名女童獲救後即送往當地醫院，但當天就出院返家。

流浪狗 俄羅斯 失蹤 降雪

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