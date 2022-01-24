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巴國恐怖分子坐牢15年妻誕4胎！稱奇招偷運精子 1關鍵被質疑

香港01 / 撰文： 卓柏安
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丈夫坐牢時，與妻子沒有身體接觸，竟然仍能令她懷孕？最近有巴勒斯坦恐怖分子接受訪問時提到，在自己坐牢的15年間，透過用食物包裝袋走私精子離開監獄，讓妻子可以經人工受孕懷上他們的子女。根據資料，精子在體外的存活時間只有約1小時，因而令不少人懷疑有關做法的可行性。

巴勒斯坦恐怖分子卡拉維（Rafat Al-Qarawi）於2006年因為組織恐怖活舫而被捕及判監15年，去年3月獲釋。他近日接受以色列研究機構「巴勒斯坦媒體監察（Palestinian Media Watch）」訪問，其間提到囚犯們原來有方法將精子偷運出監倉，再給妻子人工受孕。

卡拉維指，監獄內的囚犯可以將5件東西放在袋內交給家人，「這就像是去超級市場一樣，然後你想給你的家人一些東西，禮物、糖果、曲奇餅、果汁、蜜糖，你想的話什麼都可以」。然後他們囚犯們會趁獄警叫他們的名字後的數秒內，將精子射到薯片或曲奇餅的包裝袋內，然後重新包裝到像沒有開過一樣，以避開獄警的懷疑，再交到家人手上，而家人收到精子後會立即趕到醫學中心進行人工受孕。

根據資料，男性精子離開身體之後，在體外情況下只能存活約30分鐘至1小時，因此令不少人質疑卡拉維提到的走私精子方法是否真的可行。巴勒斯坦媒體監察則表示，至今已經有約101名孩子使用上述走私精子的方法出生。

巴勒斯坦媒體監察（Palestinian Media Watch）訪問短片 ▼ ▼ ▼

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文章授權轉載自《香港01》

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