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英女一年才洗一次內衣嚇翻朋友 專業人士：最佳換洗頻率是這樣

香港01 / 撰文： 房伊媚
圖／ingimage
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內衣是女性的貼身衣物，保持清潔對健康至關重要。英媒1月20日稱，英國一名網紅表示，她的朋友竟然一年才清洗一次內衣，她為之震驚。她於是詢問網友平時多久清洗一次內衣，希望找出「最佳換洗頻率」。

《太陽報》（The Sun）20日稱，網紅德西爾（Desyr，暫譯）在TikTok（抖音海外版）影片中說，她在通訊軟件中的群組和朋友聊天時，一名女性友人透露自己一年才清洗一次內衣。德西爾得悉朋友的做法後，認為每個人清洗內衣的習慣也不一樣，她想知道網友的換洗頻率。

有人與德西爾的朋友一樣，不會常清洗內衣。一名男網友回覆德西爾稱：「確實地，我從未在洗衣機或乾衣機中看過我妻子的內衣，而我們已經在一起8年。」一些網友則表示，她們每次戴完內衣後，也會立即清洗。

《太陽報》20日引述洗衣公司Laundryheap的行政總裁迪米特羅夫（Deyan Dimitrov）稱，如各位女士有其他內衣可供替換，她們應在穿戴一件內衣3次後就清洗它，或每一至兩週就洗一次內衣。

他指若長時間不洗內衣，細菌會在內衣中積聚，導致產生臭味，而當細菌、汗水和死皮在內衣中堆積時，繼續穿戴它就會令人長暗瘡。他說真菌和酵母菌也有可能在內衣的纖維中堆積。

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文章授權轉載自《香港01》

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