快訊

奉命到下個前進指揮所 王必勝親吐下一步動向「確診不會少」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老闆看傻！全能改造王把辦公室變「山中小屋」 羞認：有收斂了

聯合新聞網 / 綜合報導
國外一名公司執行長在推特分享自家員工的創意之舉。圖／取自推特
國外一名公司執行長在推特分享自家員工的創意之舉。圖／取自推特

多數人對於辦公室的印象，應該就是電腦、鍵盤、辦公桌椅；但一名美國員工不滿足於此，並大幅改造個人的辦公空間，讓他的老闆驚訝到將改造後的成果拍照上傳社群媒體，而照片一出，許多國外網友都表示好羨慕。

美國奧克拉荷馬州一家販售生活用品的公司執行長，近日在推特上分享一張照片，該執行長表示，一名新員工詢問他能不能裝飾自己的辦公空間，他原以為只是簡單的布置，沒想到成果令人大開眼界，而該名執行長更將其拍照留存。

照片中，可以看到辦公桌和牆面、地板全都變成木質紋路的樣貌，辦公椅改成皮質座椅，地板上更舖有黑色毛毯；除此之外，牆面更貼上帶有窗框的假山湖景照片和數張裝飾貼紙，空間裡還有兩座煤氣燈、假壁爐，以及一個填充的馴鹿頭，辦公空間形同一間小木屋。

讓該執行長訝異的是，該名員工事後表示，自己已經稍微收斂，原本其實還會加裝一個正宗的小屋吊燈（cabin chandelier），但在掛上之前，便意識到可能有點過頭了。

國外網友們看到後紛紛表示好羨慕，並指出隔間辦公室令人鬱悶的缺點，「隔間是不人道的」、「在小隔間裡度過的歲月是我一生中最糟糕的歲月，應該要慶祝將這個空間變得人性化的嘗試」、「本來就會長時間待在公司，只要確保完成工作、不影響他人，讓空間變得舒適一點也無妨」、「讓空間能像家一樣，員工的忠誠度和生產力會高得多」。

而該執行長也分享最新進度，表示這名員工已獲得年度最佳裝飾獎，公司未來也將為每個員工制訂辦公空間的個性化、裝修預算，期待看見每個員工的創意。

社群媒體 美國

相關新聞

改造辦公空間同事老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

多數人對於辦公室的印象，應該就是電腦、鍵盤、辦公桌椅；但國外的一名員工不滿足於此，並大幅改造個人的辦公空間，讓公司老闆驚訝到將改造後的成果拍照上傳社群媒體...

結婚前夕新郎吃醋當眾甩她巴掌 富家女氣炸隔天直接嫁別人

印度一對準新人因婚前舞會變冤家。新郎因新娘與男性親屬跳舞醋勁大發，當眾搧了新娘一巴掌，來自富裕家庭的新娘不甘受辱，第二天...

美男染疫後「小弟弟」縮水近4公分 醫師搖頭：回不去了

美國佛羅里達州州長 Ron DeSantis日前暗示，接種新冠疫苗恐將導致不孕。事實上，有名30出頭的美國男子透露，他染...

終究是錯付！暖男為愛捐腎給女友媽 1個月後被甩見她嫁別人

器官捐贈乃人生的重要決定，即使是為了深愛的人，也應該三思而行。墨西哥1名男子日前發布TikTok影片，表示過去曾將自己1個腎臟捐贈給女朋友的母親...

影／現場連線被車撞！敬業女記者扶起攝影機繼續報新聞

美國西維吉尼亞州一位地方電視台記者19日晚間正要進行現場連線報導，但還沒來得及開口，就被一輛汽車撞上，只見她一邊跟棚內主...

離開地球的代價之一 太空人紅血球破壞量比常人高54%

很顯然，人類還未進化至可以適應太空環境。過去，在太空站值完勤回到地球的太空人常得到「太空貧血」這種症狀，原本一些專家認為這只是人體應對微重力的短暫現象，然而最新研究表明，太空人的體內血球每秒破壞 300 萬個，比一般人高出 54%，且就算回到地球一陣子仍會比常人損失更多血球。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。