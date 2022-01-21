終究是錯付！暖男為愛捐腎給女友媽 1個月後被甩見她嫁別人

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香港01 / 記者朱利安／報導
1名墨西哥男子早前將其1個腎臟捐給女朋友的母親，但在短短1個月後便慘遭女方拋棄。圖／網上影片截圖
1名墨西哥男子早前將其1個腎臟捐給女朋友的母親，但在短短1個月後便慘遭女方拋棄。圖／網上影片截圖

器官捐贈乃人生的重要決定，即使是為了深愛的人，也應該三思而行。墨西哥1名男子日前發布TikTok影片，表示過去曾將自己1個腎臟捐贈給女朋友的母親，但在短短1個月後便慘遭拋棄，女友其後更快速閃婚。

墨西哥男子烏齊爾（Uziel Martínez）日前在TikTok傳影片分享影片，指自己還與前女友在一起時，得知女友的母親惡病纏身，他便決定捐出其中1個腎臟，可惜最後真心換絕情。他在片中慨嘆，「女友後來拋棄了我，1個月後就與另一個男人結婚」。

影片至少引來1600萬觀看人次，不少網友都同情烏齊爾的悲慘遭遇，後來他再發布影片回應，稱現在與前女友仍然保持友好的關係，「其實我過得很好，心情亦已經平伏」，雖然雙方「已不是朋友」，但也沒有憎恨對方。對於網友勸說不要再犯同一錯誤，烏齊爾輕鬆回應，說「人類就只有2個腎臟，1個已經分給別人，我只剩下1個了」，表示會好好珍惜。

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文章授權轉載自《香港01》

墨西哥 器官捐贈 TikTok 手術

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