懷疑丈夫出軌…人妻安全套浸辣椒水 3小時後閨密、渣男下場慘

人妻對於出軌的報復，可以十分兇狠！外國有人妻懷疑丈夫出軌，於是在安全套包裝戳洞，並浸泡辣椒水再放回車上，丈夫沒發現並離開。沒想到3小時後其閨密致電她，訴說自己與「男朋友」進行性行為後下體像「被火燒」，而人妻的丈夫下場更慘！

婚姻最重要是忠誠，綜合報導，外國有人妻在Facebook發文表示懷疑丈夫出軌，故趁對方睡覺時，把放在車內的所有安全套包裝戳洞，並浸泡在辣椒水長達1小時，再放回老公車上。丈夫醒來後未察覺有異，向人妻聲稱要到媽媽家幫助處理事務便離開了。

3小時後令人詫異的事發生了！人妻憶述其閨密打電話給她，訴說與「男朋友」做完床上運動後，下體感覺像被火燒一樣。剛巧人妻的丈夫返家，即拿出冰袋冰敷下體，解釋自己被東西燒傷了。

這時候，人妻瞬間明白了什麼，果斷與丈夫離婚，並與閨密絕交，「他們直到現在都不知道我做了什麼」。人妻又說，現在碰到兩人，都會揶揄問：「火在哪裡？」

事件引起網友熱論。有網友笑言「閨密就是自己老公的歸屬」、「真的都歸me了」、「比世間情（是姦情）還世間情」。亦有網友質疑事件真偽，指包裝被戳洞及安全套被浸泡辣椒水，男方使用時不可能沒發覺，但有網友反駁「急著打炮當然不會發現」。翻查資料，該Facebook帖文數年前已流傳，至近日再被媒體翻炒引起熱議。

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文章授權轉載自《香港01》