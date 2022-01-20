成人片慘獲2星負評！AV女優「這舉動」玩弄章魚燒 大阪人怒了

日本情色產業發展蓬勃，除了一般常見的成人影片外，片商也會推出五花八門的特殊題材，來滿足觀眾們的口味。近日，日本一支情色影片掀起熱烈討論，一對情侶甜蜜的享受同居生活，女朋友更親自做章魚燒給男友吃，不料製作過程卻「漏洞百出」，讓大阪網友勃然大怒，甚至狠嗆「別小看大阪人了」，讓許多人笑翻。

日本AV女優月乃露娜（月乃ルナ）於去年推出成人作品「LOVE LOVE同居活動（暫譯）」，影片以第一人稱視角拍攝，描述男子與月乃露娜的同居生活。影片其中一段，飾演女朋友的月乃露娜親自做章魚燒給男友吃，更將章魚燒塞進他口中，片中製作章魚燒的過程約莫10分鐘，途中沒有任何情色內容，只見兩人有說有笑的，甜蜜地享受著情侶的同居生活。

然而，就是這「關鍵的10分鐘」成為了導火線，一名大阪網友看完影片後，以「別小看大阪人了」為題，憤怒地在成人影片官網上留言還給了2星負評。他怒批，片中月乃露娜稱「這是（章魚燒）大阪朋友教我做的，應該滿道地的」，但製做手法卻相當粗糙，「翻章魚燒技術超爛，竟然全部都翻180度，應該要先翻成90度才對」、「烤盤火力分配不均，也沒算好下鍋跟起鍋時間，害章魚燒有的焦了、有的像沒烤過」，該名大阪網友還在留言最後狠嗆，「這個女人想做章魚燒，還早個100年啦」，字裡行間都能感受到熊熊怒火。

一名日本網友也將這則留言轉貼到推特，更在文中寫道「太在意成人片中製作章魚燒的方法，還留了超憤怒的留言，太有意思了」。許多網友也為此購入影片觀賞，「真的有耶！製作章魚燒的場景」、「成人片竟然有長達10分鐘的章魚燒製作過程」，也有人笑稱「大阪的章魚燒警察太可怕了吧」、「根本是大阪人的驕傲」、「製作章魚燒真的是門大學問啊」。

日本成人片片商為了炒話題、滿足觀眾好奇心，總會推出許多千奇百怪的「特殊題材」，比較常見的是與動漫角色結合的內容，也有像是透明人或時間暫停等結合超能力的內容。一名日本網友也提到，自己曾看過「傳說中的蕎麥麵AV」，片中一段畫面是女主角被丟在一旁，男主角卻在其身後製作手工蕎麥麵，畫面極具衝擊、令人摸不著頭緒，因而被部分鄉民視作經典之一。