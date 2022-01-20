變態夫為滿足換妻性幻想 竟下藥迷暈妻供同事性侵

「換妻」性侵如此變態的情節，竟有一群男子真的付諸實行！新加坡1名已婚男與1名男同事關係要好，雙方會分享性生活細節，更透露有「換妻」的變態想法，希望同事能與自己妻子性交。2017年時，賤格人夫在午在夜時分給妻子喝酒服藥兼蒙眼，妻子失去意識後，賤男讓同事入房非禮妻子，未料2人均先後不舉，同事試了30至45秒未能得逞，其後妻子及時醒來揭發事件。

法院早前判涉案同事教唆串謀強姦罪及非禮罪成，即使強姦未遂仍需入獄3年。當地傳媒指，案件涉及1宗7名男子大型換妻計劃，同案中的丈夫其後亦要上庭。

新加坡傳媒報道，當地1名變態丈夫A為滿足自己「換妻」的性幻想，竟落藥令妻子暈倒，讓同事向她性侵。案情指，A和妻子育有3名在學孩子，A於2010年認識任職銷售經理的B，2015年兩人更成為同事。A後來向B坦白分享性生活細節，又提出換妻念頭，希望看B與自己妻子性交。

2017年，A告訴B說妻子已「準備好」。9月1日午夜時分，A先給妻子喝酒及服藥，令她完全失去意識，再替她戴上眼罩。他之後讓B進入睡房，此時3名孩子及外傭其實正在隔壁房間休息。A當時無法勃起，遂要求B「上陣」，自己在旁觀看。B先非禮A的妻子，更大膽親吻其私處，惟正當他準備進一步性侵時，卻出現勃起功能障礙（俗稱不舉），試了30至45秒仍未能得逞。

此時受害人慢慢醒來，察覺到與自己性交的並非丈夫，馬上摘下眼罩查看，B嚇到日時逃走。受害人清醒後要求丈夫及B坦白交代事件經過，又要丈夫及B寫下悔過書，B在悔過書中承認犯罪，又稱只入屋5至8分鐘，聲稱後來才發現受害人是不知情等。

控方在庭上直指丈夫及B合謀強姦受害人，幸好她在最後時刻醒來，而2人有明確的「邪惡計劃」，並且商議了2年之久，滿足離經叛道的性幻想。受害人案發時失去意識更被蒙眼，無法反抗及拒絕性事。雖然B最後強姦未遂，但其射精前的分泌物仍令受害人有懷孕風險。

另一方面，B在2018年曾因售賣淫穢書籍、非禮、持有未經審查色情等被定罪，當時被判監12周，明顯是性慣犯，並將犯罪行為升級，要求法庭對他判監2至3年半。

辯方律師求情指，B事後已寫悔過書承認犯罪，全程配合警方調查，和受害人丈夫只是分享各自性幻想，不算策劃犯罪。被告承認教唆串謀強姦罪，及1項非禮合併考慮，院方最終判他入獄3年。

案件其實是當地爆出的大型換妻計劃事件的其中一環。當地傳媒早前報道，警方發現7名年齡介乎38至51歲男子，8年內組織廣泛換妻計劃，此案中的丈夫A亦是被告之一。7名男子被指將妻子視作性工具，4名受害人均是疑犯的妻子，年齡介乎30多至40多歲。案件之所以被揭發，是其中1名妻子某天發現丈夫的手機藏有她的猥褻照片，懷疑丈夫聯同他人一起侵犯她，報警求助後才令事件曝光。B是案中首名被定罪男子，消息指7男中有4人會認罪。

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文章授權轉載自《香港01》