六人行「人工曬黑」悲劇真實上演 女進小房間慘被噴黑三次

一名國外網友在社群網站上分享美劇「六人行」中的羅斯有次做人工曬黑服務時，因為機器指令不明確，所以正面總共被噴了三次噴霧，「很多人都認為這不可能在現實發生，但這的確發生了。」

愛蓮娜弗萊徹（Eleanor Fletcher）在TikTok分享她最近做了人工曬黑，工作人員跟愛蓮娜說，進去噴霧室後，一定要聽到有聲音跟她說「轉身」，她才可以轉身換噴另一面，她當時認為只要按照聲音指令轉身就好了，結果在噴完正面的首次後，她一直沒聽到聲音叫她轉身，機器就又開始運作了。

當愛蓮娜正面被連續噴了兩次後，她心想剛剛有可能發生一件災難性的錯誤，但最後還是決定相信這一切都很正常，因為這是她第一次做人工曬黑，她就這樣被噴了第三次然後聽到「噴霧已結束」。

愛蓮娜跟工作人員說這件悲劇，工作人員表示，絕對有聲音會叫她轉身，只是她沒聽到，所以她最後還是回到噴霧室，繼續在背面噴三次噴霧。

網友隨後留言「六人行的那集就是個警告」、「我第一次去做噴霧，工作人員也跟我說一樣的話，但真的沒有聲音！」、「機器一定壞掉了，聲音指示一定會有四步驟，前面、右邊、左邊與後面」。

愛蓮娜在留言區表示，膚色在兩星期後褪掉了。