被前妻嫌太醜 老翁整形卻失敗「3年無法閉上眼」

英國79歲退休男性布羅德赫斯特（Pete Broadhurst）被前妻嫌醜，去做整形手術卻失敗，還帶來嚴重後遺症讓他「近3年都無法闔眼」。

布羅德赫斯特2019年花了11000英鎊（約合新台幣41萬元）進行整形手術，但術後他的左眼一直閉不起來，連睡覺時還得拿膠帶黏上眼睛，清醒時還得頻繁滴眼藥水以防止眼睛乾澀。

布羅德赫斯特認為自己看起來很「可怕」，還稱他的外貌影響了人際關係。

布羅德赫斯特1959年進行牙科手術後，臉頰變大外型改變。幾年前跟他育有2個孩子的前妻離開他。布羅德赫斯特追問原因，對方回答：「去照照鏡子就知道原因。」

其後布羅德赫斯特雖然又歷經2段關係，他卻對外表越來沒自信，最終決定接受整形手術。2019年1月他動了9小時的手術，並於隔天出院。術後2週他回醫院拆線時，他告訴醫護人員眼睛非常不舒服且不停流淚。院方稱這些副作用一切正常且會慢慢消失。

即使後來醫院又安排了一次免費的皮膚移植手術，調整他的眼瞼位置仍於事無補。

布羅德赫斯特視力也嚴重受損，還無法開車、看不清人的面部表情，且得放棄他原先喜愛的射擊活動。所有私立醫院都拒絕再為布羅德赫斯特動手術，擔心會加劇他的視力問題，英國公立醫院又得等至少1年才能看診。

布羅德赫斯特最後只好花7000英鎊（約合新台幣26萬元）到土耳其的診所進行下眼瞼手術，預計今年還會再重返原診所進行後續手術。

布羅德赫斯特說左眼至今仍無法閉起，他以親身經歷警告人們手術的風險：「即使是頂級外科醫生，也可能會造成無法彌補的後遺症，毀掉你的生活。」