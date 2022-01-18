女看運動比賽突露胸現場high爆 家長制止卻被男觀眾出手

觀看運動競技比賽容易令人情緒高漲，但並非做出不雅行為的借口！早前美國一場越野電單車賽比賽期間，1名穿低胸上衣的女子突然拉低上衣露出胸部，甚至不斷作出撩人的動作，引來在場觀眾歡呼。其後有身為媽媽的觀眾上前要求她穿回衣服，原因是有小朋友在場，但因現場觀眾以男性為主，使該名媽媽反被喝倒彩而一度敗走，其後又被人潑啤酒，令場面失控演變成打鬥事件。

事件在上周六（15日）發生於美國加州安那翰（Anaheim）的天使體育館（Angel Stadium），當時體育館正在舉行「ANaheim 1 Supercross」的越野電單車比賽。從Twitter上流傳的短片可見，身穿黑色緊身褲、低胸上衣及外衣的女子站起來，相信是觀看比賽時一度情緒高漲，竟將低胸上衣拉下露出胸部，同時口咬啤酒杯，不斷擺出撩人的性感姿勢，令旁邊的觀眾都不斷歡呼。

短片鏡頭一轉，就見到1名身穿灰衣的媽媽觀眾上前，要求女子穿回衣服，指有小朋友在場，認為她的行為並不適當。當時露胸的女子已經穿回上衣，不過場內觀眾以男性為主，不少人向該名媽媽觀眾喝倒彩，表達對其行為的不滿。媽媽觀眾嘗試與露胸女子理論，但雙方似乎未能有共識，她最後只好回到自己的座位。不過，媽媽觀眾回座位途中，又與1名男觀眾爆發爭執，更被對方以啤酒「由頭淋落腳」，繼而再被其他男觀眾露胸取笑及潑液體，令事件演變成打鬥場面。

警方表示，他們接到2宗體育館內發生打鬥的報告，並已經將涉事人物逐出體育館，但沒有提到涉及露胸的指控，亦沒有拘捕任何人。

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媽媽觀眾一度返回座位，但再度與人發生爭執。（twitter「@keatonharrisbmx」短片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》