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男子以「家人」之名騙老嫗超過百萬 婦人淚訴：沒錢吃飯

聯合新聞網 / 綜合報導
男子經朋友介紹認識受害老婦人，並騙取超過百萬元。圖擷自Liverpool Echo
男子經朋友介紹認識受害老婦人，並騙取超過百萬元。圖擷自Liverpool Echo

英國一名男性以「家人」之名接近七旬婦人，幫她修繕房屋、對其照顧有加，實際上卻連借帶騙，搜刮走相當一百多萬台幣的財產，讓婦人沒錢支付伙食費和暖氣費。

根據英國媒體《利物浦迴聲》（Liverpool Echo）報導詐欺犯里奇（Michael Lynch）在朋友的介紹下認識了這名75歲的婦人。他為騙取婦人信任，稱她為「家人」、「我的第二個母親」，並時常以協助修繕房屋為由，向婦人索取費用。

之後，里奇變本加厲，要求婦人擔任他貸款的擔保人，更以工作為由，向婦人要了信用卡，謊稱他要去買二手車，實際上卻拿去買酒及運動用品。儘管里奇如此欺騙、竊取財產，婦人仍然侃侃而談里奇是如何邀請她參加一場家庭婚禮，認為他是好人。

里奇的惡行在兩人前往銀行辦事時曝光，他謊稱自己是婦人的兒子，在行員的懷疑下，婦人坦言雙方並無血緣關係，這才發現自己為里奇背負了龐大的貸款。儘管警方曾介入調查，但里奇說服婦人不要提告，並持續騷擾婦人。

事後，婦人在家庭聚會中聲淚俱下地形容自己「壓力很大、沒辦法睡覺，焦慮到感覺全身都在尖叫」，她還必須降低伙食及暖氣費用，以因應里奇帶來的龐大債務和騙走的錢。

對此，律師聲稱里奇已有悔意，況且他也沒有前科紀錄，還有女友的三個孩子需要照顧，以此要求法院從輕量刑。

法官奧布里（David Aubrey）最終判處里奇「四項詐欺罪及一項竊盜罪」，共48個月的有期徒刑。警官保羅（Steve Ball）憤慨地表示，「他的行為對受害者產生巨大的影響，可能傷害婦人對別人的信任」、「假裝和年邁的婦人做朋友，卻將其視為生財工具，實在令人震驚」。

英國 詐欺 債務

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