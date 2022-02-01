女穿運動胸罩逛超市被批「穿三角內褲」 網友：酸民嫉妒妳！

美國女性艾倫（Sophie Allen）日前穿著運動服去超市購物，她將影片分享到社群平台後遭網友強烈批評，直指她衣著不合時宜。

鏡頭裡可見艾倫穿著運動緊身褲和緊身露肚裝（crop top，又稱短版上衣），她在影片中寫下：「女性穿露肚裝逛超市會被討厭。」

但許多網友認為艾倫的上衣選擇大有問題，因為那是一件「運動胸罩」，通常運動胸罩外還會加一件衣服。

一名網友表示：「這就像一個穿三角內褲的人走進商店，然後說：『我這麼穿會被討厭』。」另一名網友也說：「你好像把公共空間當作自己的私人空間。外出時請尊重他人。」

艾倫在後續影片反擊：「我收回上隻影片說的話......如果你想受到攻擊，請隨時自拍，並帶健身袋去超市。你們都很狠，這麼能借題發揮。」

不少網友支持艾倫，表示：「你很努力展現你的成果！不要被其他人影響你的想法或言論。他們只是嫉妒你！」、「你擁有令人羨慕的自信。閱讀這些評論不要感到驚訝」、「你的影片給我健身的動力！我不解人們為什麼覺得創作者在商店自拍很奇怪」。