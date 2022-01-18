快訊

直播／桃機衍伸群聚染疫人數破百？ 指揮中心下午2時說明

民進黨複製「勝利方程式」追殺…藍營大夢初醒急喊團結

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清潔師曝居家打掃5步驟「絕不退讓」 網友：不可能做到啦！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名澳洲專業清潔師發文分享，她絕不退讓的每日清潔行程，引起網友兩邊討論「幾乎沒有人會這樣做」、「明明就很簡單」。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名澳洲專業清潔師發文分享，她絕不退讓的每日清潔行程，引起網友兩邊討論「幾乎沒有人會這樣做」、「明明就很簡單」。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

一名澳洲專業清潔師發文分享，她絕不退讓的每日清潔行程，引起兩派網友討論「幾乎沒有人會這樣做」、「明明就很簡單」。

這名清潔師在TikTok分享每日清潔行程，第一步，起床後整理床鋪；第二步，在「高度來回走動的區域」如走廊與廚房，吸地板與拖地；第三步，撿起被丟在地上的衣物，直接將它們丟進洗衣籃也可；第四步，洗碗，而且絕不會讓昨天的碗留到今天才洗；最後一步，在餐後保持餐桌乾淨並擦拭過。

@thebigcleanco

What would you add to that?

♬ original sound - The Big Clean Co

隨後網友紛紛留言「幾乎沒有人會每天這樣做」、「這超棒的，但很不現實」、「如果我每天這樣做的話，就不用找專業清潔師了」、「我如果一週用一次吸塵器的話，我就已經感到很驕傲了」

也有網友感到共鳴「這都是很好的建議，而且不難，我不敢相信有很多人覺得不可能，這些明明都是簡單任務」、「我每天都做到這五點了」、「我不是專業清潔師，但我每天都做這些事，而且我覺得這都很簡單又自然」、「我有四個小孩，但我還是每天都做到以上五點，因為我希望每天都可以住在乾淨的房子」。

有網友留言「如果你有錢的話，直接買一個機器吸塵器就好，它是清潔救星」。

延伸閱讀

「雅房」上下鋪月租3500元 網驚：台灣房東無極限

入住旅館豪華房反而省更多？ 女大生曝搬離學生宿舍的理由

除舊佈新驚見30萬支票！他急問「還有用嗎」 眾人見時效搖頭

壞習慣多…媽震撼教育小一兒「到公園流浪」網讚：超級大絕招

相關新聞

清潔師曝居家打掃5步驟「絕不退讓」 網友：不可能做到啦！

一名澳洲專業清潔師發文分享，她絕不退讓的每日清潔行程，引起兩派網友討論「幾乎沒有人會這樣做」、「明明就很簡單」。

人妻見丈夫入廚房喝一杯 這個「小杯子」震撼網友：喝到特別味道？

喝酒請選用合適酒杯，有些「杯」不能亂用！美國有女網民近日分享丈夫在廚房內獨自喝酒，看起來喝得頗為滿足，惟用來盛酒，看似烈酒杯（shot glass）的「杯」，竟然是她的「月經杯」。影片引起網民哄動，急問她有沒有用過，「至少他已經殺了菌」、「他不知道是什麼就沒事了」、「他是吸血鬼嗎？」。不過，有壞心眼網民質疑丈夫應該知道實情，提醒他用完應該要重新用熱水消毒。

她確診後「白母乳變螢光綠色」還餵給女兒吃 專家揭安全風險

一名還在哺乳的母親和女嬰確診新冠肺炎後，母乳的顏色從奶白色變成螢光綠色，她在IG發文po出兩袋母乳顏色的照片，看起來確實差很多，她自己也覺得相當不可思議。

英媒刊登中國賀年食譜應節 卻「搞烏龍」配上冥紙裝飾震驚華人

農曆新年還有兩個多星期便到來，有英媒為配合節日氣氛，發布了最新的賀年食譜，惟未知是否不熟悉華人文化，刊登的菜式相片竟然用上白事的物件做裝飾，認真百無禁忌。

東加火山爆發！印度神童預言這月前再爆2大災難 靠1招避險

印度神童阿南德（Abhigya Anand）去年12月曾預言，12月14日至2022年4月是極重要時期，可能影響全球多個國家經濟，以及有強降雨、地震等天氣天災等。

影／「請發簽證讓我們共度餘生！」分離74年的兄弟淚眼重逢

「請給我簽證。我想盡快去我哥哥那裡。」70多歲男性在「印巴分治」事件發生後，終於和分離74年的哥哥團聚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。