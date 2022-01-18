清潔師曝居家打掃5步驟「絕不退讓」 網友：不可能做到啦！

一名澳洲專業清潔師發文分享，她絕不退讓的每日清潔行程，引起兩派網友討論「幾乎沒有人會這樣做」、「明明就很簡單」。

這名清潔師在TikTok分享每日清潔行程，第一步，起床後整理床鋪；第二步，在「高度來回走動的區域」如走廊與廚房，吸地板與拖地；第三步，撿起被丟在地上的衣物，直接將它們丟進洗衣籃也可；第四步，洗碗，而且絕不會讓昨天的碗留到今天才洗；最後一步，在餐後保持餐桌乾淨並擦拭過。

隨後網友紛紛留言「幾乎沒有人會每天這樣做」、「這超棒的，但很不現實」、「如果我每天這樣做的話，就不用找專業清潔師了」、「我如果一週用一次吸塵器的話，我就已經感到很驕傲了」

也有網友感到共鳴「這都是很好的建議，而且不難，我不敢相信有很多人覺得不可能，這些明明都是簡單任務」、「我每天都做到這五點了」、「我不是專業清潔師，但我每天都做這些事，而且我覺得這都很簡單又自然」、「我有四個小孩，但我還是每天都做到以上五點，因為我希望每天都可以住在乾淨的房子」。

有網友留言「如果你有錢的話，直接買一個機器吸塵器就好，它是清潔救星」。