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她確診後「白母乳變螢光綠色」還餵給女兒吃 專家揭安全風險

聯合新聞網 / 綜合報導
一般的母乳為奶白色(左)，但英國一名母親確診新冠肺炎後，母乳變成螢光綠色(右)。圖擷自IG
一般的母乳為奶白色(左)，但英國一名母親確診新冠肺炎後，母乳變成螢光綠色(右)。圖擷自IG

一名還在哺乳的母親和女嬰確診新冠肺炎後，母乳的顏色從奶白色變成螢光綠色，她在IG發文po出兩袋母乳顏色的照片，看起來確實差很多，她自己也覺得相當不可思議。

根據《太陽報》報導，英國這名母親Ashmiry在IG指出，雖然看到螢光綠的母乳她也感到相當震驚，但她相信母乳的顏色代表著身體的變化，可以提供給女兒更多的營養。

Ashmiry說，「我真的很想分享我的母乳照片，因為它確實讓我知道了我的身體和我的小孩發生了何事，而且我也很感謝能夠產出如此特別顏色的母乳。」

Ashmiry認為，母乳顏色的改變，或許正代表著她那一歲多的女兒真正所需要的營養成份是什麼，例如更棒的抗體、更多的熱量油脂或甚至是更單純有益身體健康的東西。Ashmiry說，即便感染了新冠肺炎，她仍持續哺乳，而自己也喝了一些。

對此，關注孩童急難救援臉書粉專CPR KIDS也分享了該母乳照片，並發表了一些看法。健康專家指出，「新冠病毒可以透過人傳人，但目前沒有在母乳裡發現過。」另外專家也表示，母乳顏色確實會有不同的變化，顏色偏綠也屬正常。

泌乳顧問公司Goldilacts則指出，女性在哺乳時，身體會對母親及嬰兒做「全身掃描」產生特殊機制，去分析母乳裡應該要產出什麼樣的營養元素，對嬰兒的健康是最好的。澳洲昆士蘭的衛生局官網也有一份哺乳文件說明，如果孕婦感染了新冠肺炎還可不可以哺乳？答案是沒問題的。

澳洲母乳協會認為，有可能Ashmiry是吃了大量的綠色食物後使得母乳顏色產生變化，例如綠色的蔬果、海帶、海藻，或是一些濃縮的維他命營養補充品。

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