Gucci 虎年廣告用真老虎拍攝惹議 網民戲稱：失敗就變成吃播

近期，義大利時裝品牌Gucci為慶祝虎年推出新品系列及廣告，卻因使用真正的老虎拍攝而備受爭議，不少消費者和動物權益保護者批評其做法不妥。

Gucci推出的「Gucci Tiger」系列，廣告以1960年代末的印花設計為靈感，融合老虎圖案與品牌經典元素。從廣告海報可見，模特兒都身穿新系列的衣服、飾物或拿着手袋，老虎則在模特兒身邊遊走，或站在鋼琴上，或趴在地上。

英國《每日郵報》報道，美國動物保護團體善待動物組織（PETA）總監艾倫（Elisa Allen）批評Gucci利用真老虎拍攝廣告，並認為此舉會鼓勵關於瀕危動物的非法交易。世界動物保護協會（World Animal Protection）美國辦公室亦已向Gucci表達擔憂，要求其停止在廣告中使用野生動物。

對於Gucci 用老虎拍攝廣告一事，國外網民同樣感到不滿，希望品牌方立即停止在廣告中使用動物。對此，Gucci 表示老虎是在安全的環境中被拍攝。

大陸網民對Gucci用真老虎拍攝一事褒貶不一。有人認為，廣告中的老虎具有虎虎生威的寓意，而「虎」元素展現出品牌方對於農曆新年的美好祝願，「我感受到國際品牌因為看重中國市場而做的宣傳」，更有人笑言「期待龍年的廣告」。

除此之外，有人認為使用真老虎拍攝，除了徒增拍攝的難度，也有潛在的安全風險，戲稱「拍攝成功是古馳（Gucci），拍攝失敗是吃播」。另有網民認為，一旦廣告爆紅，就會有更多品牌方仿傚Gucci用動物拍廣告，「為了得到動物會增添很多不必要的傷亡」。

中國生物多樣性保護與綠色發展基金會強烈抗議Gucci使用老虎拍攝廣告。基金會稱，不反對在符合動物倫理的前提下，在自然景觀中拍攝野生動物，但表演型的商演和廣告是不可接受，「Gucci 將老虎用於商業用途拍攝，違背了商業倫理，相當於變相鼓勵對瀕危動物的非法捕獵和貿易」。

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文章授權轉載自《香港01》