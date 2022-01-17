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英媒刊登中國賀年食譜應節 卻「搞烏龍」配上冥紙裝飾震驚華人

香港01 / 王慧珊
圖為英國《衛報》2022年1月16日刊登的賀年食譜，餃子旁邊的裝飾是冥錢，認真大吉利是。（衛報截圖）
圖為英國《衛報》2022年1月16日刊登的賀年食譜，餃子旁邊的裝飾是冥錢，認真大吉利是。（衛報截圖）

農曆新年還有兩個多星期便到來，有英媒為配合節日氣氛，發布了最新的賀年食譜，惟未知是否不熟悉華人文化，刊登的菜式相片竟然用上白事的物件做裝飾，認真百無禁忌。

英國《衛報》1月16日刊登一篇賀年食譜文章，列出3名美食作家推薦慶祝農曆新年的粵菜、川菜和台灣菜。細看食譜內容並無問題，但看到照片後卻令網民大嚇一跳。

當中一款名為「酸辣豬肉蟹肉餃子」的中式食譜上，提到餃子傳統上是農曆新年盛宴的其中一款食品，因為它們的形狀就像一個金錠，寓意財源滾滾。菜式當然沒有問題，惟網民發現，出事的是食譜上的照片，餃子旁邊的裝飾竟然配上白事才用的冥錢。

「擺烏龍」的並非只有《衛報》，英國廣播公司（BBC）也出現類似失誤，於網站發布的賀年食譜上，一款帶子西蘭花麵旁邊放紅包袋裝飾應節，但同時放有吉儀（台灣稱答紙禮、答紙，參加葬禮之謝禮）。未知是否以為寫有「吉」字的封套便以為有賀年喜慶吉祥的意思。

圖為英國廣播公司（BBC）刊登的食譜，菜式旁邊竟然放有吉儀做裝飾。（BBC截圖）
圖為英國廣播公司（BBC）刊登的食譜，菜式旁邊竟然放有吉儀做裝飾。（BBC截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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