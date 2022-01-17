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東加火山爆發！印度神童預言這月前再爆2大災難 靠1招避險

香港01 / 撰文： 布萊恩
阿南德表示，喀拉拉邦民眾須停止殺害牛隻和其他動物。（短片截圖）
阿南德表示，喀拉拉邦民眾須停止殺害牛隻和其他動物。（短片截圖）

印度神童阿南德（Abhigya Anand）去年12月曾預言，12月14日至2022年4月是極重要時期，可能影響全球多個國家經濟，以及有強降雨、地震等天氣天災等。

言猶在耳，南太平洋島國東加（Tonga）海底火山阿東加-洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai）上周五（14日）發生火山爆發，當地更發出海嘯警告。由於爆發威力驚人，不但衛星清楚拍攝到噴出的火山灰，與東加距離甚遠的國家包括日本、美國及加拿大也曾發出海嘯警報，日本亦發生海嘯，引起全球關注，亦有網友聯想到印度神童阿南德預言又成真。

翻查阿南德預言，除了講述12月14日至2022年4月有2大災難，亦提出一招避免災難方法。

印度神童預言有2大災難

翻查資料，印度神童阿南德於12月3日發布預言影片，指出卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）將會在12月14日形成，提醒必須小心謹慎，因為今年12月14日至2022年4月是極重要時期，或影響全球多個國家經濟及天氣天災。

阿南德特別提到印度南部喀拉拉邦（Kerala）的穆拉佩里亞爾（Mullaperiyar）水壩，稱2022年1月至4月的強降雨和地震，可能會令該水壩受損，更可能會在2030年至2035年間倒塌，影響數百萬民眾。阿南德形容未來6個月是關鍵時間，呼籲政府注意。

一招避免災難方法

至於要如何避免災難，多次強調不要傷害動物的阿南德表示，喀拉拉邦民眾須停止殺害牛隻和其他動物，但並非宗教原因，而是牛能提供營養豐富的牛奶，亦能夠餵養人類，故愈多人殺生就有愈多災害。他又警告，已開發國家很快會因為殘酷行徑面臨大自然的反撲。

印度神童預言亦受質疑

不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

延伸閱讀：

明日就到！印度神童預言12月10日爆3大災難！要慘到明年5月…

港再增Omicron個案｜印度神童又中！傳播力強過Delta

文章授權轉載自《香港01》

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