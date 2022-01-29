因禍得福！疫情失業族減重「半個自己」 還開啟事業第二春

美國夏威夷居民史溫格（Joshua Swiger）在自營的旅遊公司受到疫情衝擊歇業後，不但積極投入健身、減掉「半個自己」的體重，還開啟事業第二春。

史溫格目前每週幾天到公園健身，並有1到2天去健走，幾乎每天都會運動。他透露自己的體重曾一度超過181公斤，「不只是超重、肥胖，而已是病態肥胖了。」

史溫格在收掉公司後，一邊找工作，一邊檢視自己。他表示：「我看著鏡子，才驚覺自己的尺寸有那麼大。」自此他踏上減肥之路，起先他只是改變飲食、和孩子們一起做簡單的運動。

他提到自己很驚訝地發現體重下滑：「我敢肯定，如果體重維持不變，再過5、6年，一定會浮現非常嚴重的健康問題。如果沒有疫情，我認為我不會這樣做（減肥），這麼說實在很奇怪。」

史溫格近期體重下滑至90公斤，相當於過去一半的自己。他的職涯也出現翻天覆地的變化，他成為一名健身教練。

史溫格指出：「我現在的使命是鼓勵人們完成不可能的任務。」