快訊

春節連假首日交通順暢 注意國道5大地雷路段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因禍得福！疫情失業族減重「半個自己」 還開啟事業第二春

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情失業族不僅減掉「半個自己」體重還開啟事業第二春。圖／取自hawaiinewsnow
疫情失業族不僅減掉「半個自己」體重還開啟事業第二春。圖／取自hawaiinewsnow

美國夏威夷居民史溫格（Joshua Swiger）在自營的旅遊公司受到疫情衝擊歇業後，不但積極投入健身、減掉「半個自己」的體重，還開啟事業第二春。

史溫格目前每週幾天到公園健身，並有1到2天去健走，幾乎每天都會運動。他透露自己的體重曾一度超過181公斤，「不只是超重、肥胖，而已是病態肥胖了。」

史溫格在收掉公司後，一邊找工作，一邊檢視自己。他表示：「我看著鏡子，才驚覺自己的尺寸有那麼大。」自此他踏上減肥之路，起先他只是改變飲食、和孩子們一起做簡單的運動。

他提到自己很驚訝地發現體重下滑：「我敢肯定，如果體重維持不變，再過5、6年，一定會浮現非常嚴重的健康問題。如果沒有疫情，我認為我不會這樣做（減肥），這麼說實在很奇怪。」

史溫格近期體重下滑至90公斤，相當於過去一半的自己。他的職涯也出現翻天覆地的變化，他成為一名健身教練。

史溫格指出：「我現在的使命是鼓勵人們完成不可能的任務。」

健身 減肥 肥胖 夏威夷

延伸閱讀

疫情造富翁！他靠精準選物「賣小東西」 一天進帳45萬元

「希望人人打得到」美國科學家研發更易量產新冠疫苗 放棄專利申請

英小島誠徵酒吧老闆兼職「國王」！ 居民幫你辦加冕典禮

影／「請發簽證讓我們共度餘生！」分離74年的兄弟淚眼重逢

相關新聞

馬斯克出14萬刪追蹤航班帳號 19歲大學生提「一條件」

美國19歲大學生史威尼（Jack Sweeney）在推特經營15個航班追蹤的帳號，方法是利用他打造的機器人（Bot）自動...

女運動員舉重失手！167公斤槓鈴折斷手臂骨 影片吸引2千萬次點閱

凡事切記要量力而為！美國35歲女舉重運動員瑪茶朵（Robyn Machado）因舉重導致骨折的影片近日再於網上瘋傳...

因禍得福！疫情失業族減重「半個自己」 還開啟事業第二春

美國夏威夷居民史溫格（Joshua Swiger）在自營的旅遊公司受到疫情衝擊歇業後，開啟事業第二春。

抽中Space X太空旅遊 佛州男卻因「太胖」黯然讓票

佛羅里達州男子希普臣(Kyle Hippchen)抽中去年太空探索科技公司(SpaceX)首次觀光客太空旅遊，卻因體重超...

男同事咬葡萄嘴對嘴餵女同事 公司年終晚會挨轟太低俗

大家同事一場，雖然日對夜對，但玩這種遊戲會否太過火？許多公司都會搞年終晚會以慰營員工辛勞，同時讓同事增進感情，近日有越南網友上傳1段影片，稱是當地公司年終晚宴上的遊戲片段，尺度之大引起網友熱議...

美實驗用獼猴趁車禍逃脫 超衰路人幫忙找卻染病

美國一輛貨車21日車禍，車上一些送往實驗室的獼猴逃脫，事後雖大多尋回，但一名好心幫忙找猴子的婦人卻出現咳嗽、眼睛充血等症...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。