影／「請發簽證讓我們共度餘生！」分離74年的兄弟淚眼重逢

「請給我簽證。我想盡快去我哥哥那裡。」70多歲男性錫卡（Sikka Khan）在「印巴分治」事件發生後，終於和分離74年的哥哥薩迪克（Sadiq Khan）團聚。

宗教紛爭導致「印巴分治」後，產生印度聯邦和巴基斯坦自治領2個新國家。錫卡和母親因此被迫留在印度，薩迪克和父親則留在巴基斯坦，自此一家人再也沒團圓。

錫卡表示，目前居住的村莊很支持他，他的生活也很美好，但希望巴基斯坦政府發給他簽證，「讓兄弟倆共度餘生」。

兄弟倆能再度重逢全因社群平台的一支影片。當時巴基斯坦網紅納希爾（Nasir Dhillon）上傳了薩迪克的尋人影片後，就接到錫卡村莊裡醫生的電話，確認彼此的身分。但其後又歷經了2年多，兩人才終於相見。

現年80多歲的薩迪克始終堅信錫卡仍活在世上，他在納希爾的影片裡分享自己的故事，並請大家提供家人訊息。影片發出不到1天時間，錫卡村莊裡醫生就打給納希爾表示薩迪克要找的人住在他們村子裡。

醫生指出錫卡在「印巴分治」事件前和母親來村裡作客，這一來就與家人天人永隔。錫卡4歲時母親因無法承受失去丈夫和大兒子的痛苦，跳入運河自殺，他是由阿公阿嬤撫養長大。薩迪克則說父親在「印巴分治」後就與家人分離，從此音訊全無。

錫卡在「印巴分治」時年僅2歲，長大後一直在努力尋找哥哥及父親的下落。直到納希爾的影片釋出，才輾轉讓離70多年的2人首次透過視訊見面。2人後續通過各種文件申請程序、疫情封鎖國界等關卡，好不容易去年底印巴兩國邊界的卡塔普爾走廊開放免簽證時者進入時才相見。

當時2兄弟略顯遲疑的走向對方，接著倒在彼此的懷裡痛哭失聲。錫卡告訴薩迪克：「看吧，我就說我們會見面。」

In Search of Lost Time:

Two brothers separated in 1947 during India-Pak partition reunite at Kartarpur Sahib after 74 years.



Video: @rsrobin1 pic.twitter.com/ebOop9g7Md — Shah Faesal (@shahfaesal) January 12, 2022

2兄弟都期盼錫卡早日取得巴基斯坦簽證、可以在一起生活。在那之前他們只能每天通電話聯絡感情。

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