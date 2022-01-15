24歲小鮮肉娶61歲阿嬤！兩人性事美滿卻難懷孕 擬找人代孕

15歲青年去快餐店打工時認識了年長37歲的阿姨同事，最後竟結成夫婦？外媒報導，現年24歲的美國男子麥凱恩（Quran McCain）去年迎娶61歲女子麥基格（Cheryl McGregor），他們當初是在快餐店打工時認識，未料最終會擦出愛火，年齡相差37載仍無阻2人相愛及結婚。雖然麥基格已經有7名子女及17個孫仔女，但仍想為年輕丈夫生小孩，2人坦言性生活美滿，但婚後「努力一番」仍未能懷孕，考慮女方的身體狀況，現在正找人代孕。麥基格的子女已接受了婚事，雖然有網友批評他們生小孩的話，孩子很可能早早失去母親，但麥基格仍認為丈夫一定是個好爸爸，會早早做好準備，在她去世後會繼續照顧孩子。

來自佐治亞州的麥基格早年在連鎖快餐店打工，兒子是店舖經理，她當時認識了只有15歲的同事麥凱恩，雖然聊得來但未有交往，後來更沒有聯絡。直至2020年，麥凱恩去超市購物重遇正做收銀員的麥基格，重新聯絡後更開始約會，由於雙方有共同興趣，例如玩TikTok，愛火不停升溫，去年9月更正式結婚，現在計劃建立家庭。

其實麥基格的家庭一點都不「小」，她有7名子女，17個孫仔孫女。去年與麥凱恩拍拖並在網上分享時已經引起熱議，麥凱恩指女友心境很年輕，無奈很多人質疑他在謀取女友的錢，「等加名入遺囑」。麥基格也承認子女很擔心他們是貪玩，但2人的化學反應很好，坦言性事相當愉快，愈來愈美滿。

現時麥基格想為麥凱恩生小孩，但「努力」了幾個月來始終無法懷孕，考慮到她年紀不輕，想尋找代孕或領養小孩，「我們更喜歡代孕」。由於看到許多個案在孩子出生後有法律糾紛，故正尋找1個願意簽約聲明和孩子無關係的代理孕母。麥基格說自己2名女兒已經進行子宮切除手術，否則會找她們幫忙。如果沒辦法的話，他們想尋找1個黑人和白人混血的小孩。

2人設有TikTok頻道，更用作直播婚禮，雖然有不少粉絲，但也有很多「黑粉」，「他們說我在和祖母約會」，但麥凱恩未有理會那些留言，更稱妻子比祖母年輕6歲。2人想養育小孩的決定引來網友批評，有留言擔心孩子太早失去母親並非好事。麥基格說他們明白將來很可能要由麥凱恩獨力照顧孩子，會為此做好準備，「我對他有信心，他會成為一個好父親」，又稱家人很支持他們想生兒育女的決定，其中5名子女已接受她改嫁，她還會和奶奶一起製作影片。

不過，網友最大爭議點竟然是懷疑麥基格不止61歲，甚至表示「我阿嬤81歲，看起來比她年輕」。

2人去年結婚時已引起熱議，麥基格說現時已有5名子女已接受她改嫁的事。圖／「oliver6060」TikTok影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》