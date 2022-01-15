女伴都嫌不好用！他砸11萬「拉長生殖器」 大讚：真的不一樣

用過的都說爛？德國男子穆拉特（Murat K）總被伴侶嫌棄「工具很難用」，讓他信心嚴重受挫，甚至害怕進行「人與人的連結」。為了改善這個狀況，穆拉特決定豪砸4100美元（約新台幣11萬元）進行「生殖器大改造」，術後不僅讓他找回自信，還大方坦承「用過就知不一樣」。

根據《紐約郵報》、《太陽報》報導，36歲的穆拉特「工具長度」飽受伴侶批評，其正常狀態有3英吋（約7.62公分）長，勃起時則有5英吋（約12.7公分），這樣的尺寸卻無法滿足另一半。穆拉特曾被當面抨擊「你的不好用」，歷經多人經驗仍未收到好評價，讓他備感羞恥、信心大減，甚至為此害怕與他人發生性關係。

為改善這毛病，穆拉特嘗試了各種方法「增加長度」，不惜吃藥、抹乳霜，甚至連陰莖吸引器、擴張器都用過，林林總總共花了超過1000美元（約新台幣2.7萬元），卻無法達到想要的成果。

窮途末路之際，穆拉特找上了專門研究「自體脂肪移植術」的名醫柯彭（Kerpen），狠砸4100美元（約新台幣11萬元）進行陰莖增大術。手術過程約60分鐘，主要是將腹部的自體脂肪注入到陰莖內，使其增大、變長。

透過手術，穆拉特的陰莖增長了1英吋（約2.54公分），讓他擁有長達4英吋（約10.16公分）的「新工具」。儘管尺寸僅有微小變化，卻為穆拉特的生活帶來巨大改變，他在「試槍」後大方承認「真的不一樣」。

美容外科醫生柯彭表示，「兩公分的長度和周長，有很大的不同」，小小的改變就能有驚人變化。醫生也提到，「越來越多男人對自己的性器官感到不滿，甚至為此信心受挫」，柯彭一年進行約300多次的「陰莖改造手術」，幫助男性朋友找回自信。