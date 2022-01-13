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馬來西亞大媽餐廳互毆 打到爆衣還叫和事佬「滾」

香港01 / 安祖娜
馬來西亞兩名大媽於餐廳內因事口角，一言不合隨即動手互毆。圖／擷自全馬犯罪，情報，新聞，娛樂吹水站」影片
馬來西亞兩名大媽於餐廳內因事口角，一言不合隨即動手互毆。圖／擷自全馬犯罪，情報，新聞，娛樂吹水站」影片

女人打架或比男人更兇悍！網上流傳片段，馬來西亞兩名大媽於餐廳內因事口角，一言不合隨即動手，竟拿起玻璃樽及膠椅作武器互毆。其中1名大媽其後更出絕招，拉起另1大媽的上衣不放，導致對方露出內衣「走光」，甚至一度嘗試將對方的褲子也拉下。當有其他食客走近時，該大媽亦大聲怒斥「滾開」，激烈又誇張的場面引來大批於附近用餐的食客圍觀，影片亦被瘋傳。

有馬國網民周三（12日）上載片段至社交網站，可見身穿粉紅上衣的大媽與另1黃衣大媽於當地的餐廳內口角，兩人互相指罵各不相讓，同桌的1名男子則在旁嘗試調停，不過未有成功。大媽繼而動武，兩人拿起已喝光的玻璃酒樽作勢互扑，紅衣大媽看準機會快速掌摑對方，黃衣大媽不甘被辱，即以玻璃樽向紅衣大媽頭部及手臂不斷猛打，導致玻璃樽飛跌到地上，留下滿地碎片。

紅衣大媽被打後大怒，氣沖沖地再次拿起玻璃樽打算還擊，失去武器的黃衣大媽只好抓住膠椅作盾牌自保，雙方再次指罵並對峙一番，附近的男子也走近勸交，不過紅衣大媽未有理會，她突然丟下玻璃樽，改為將膠椅推倒在地，順勢將黃衣大媽拉向自己，不斷拉扯對方的上衣，並將其頸鏈扯下，導致黃衣大媽幾乎「走光」，連內衣也露出，只能不斷用手護住胸部。

男子看不過眼，再次走近勸喻，惟紅衣大媽未有理會，反而高聲怒斥「滾開」，令眾人不得要領。紅衣大媽拉下黃衣大媽的衣服後仍不甘放手，之後更整個人蹲下，試圖將對方的褲子也拉下。激烈的打鬥引來一眾食客圍觀，連本來安靜休息的小狗也嚇得吠過不停。

片段曝光後引來網民瘋傳，不少人也指兩名大媽年紀不小，仍於公眾地方打架及拉扯衣服非常難看，「兩位阿嬤看起來都已經年過半百，就不能都克制一下脾氣嗎？」、「吃到這麼老了還是不會想，為了那麼小事情，好好說不就行了嗎」、「兩位加起來百多歲了還要打架，好命在家看孫子了，還在喝酒外打架」。

亦有人認為旁邊的人未有拉開兩名大媽，甚至一度起哄的行為缺德，「這些周圍的uncle吃到老是頭殼壞了是嗎？不會拉開他們的啊」、「拍攝放上網重要過阻止她們倆？」、「那班男人能坐在一起聊天，應該是朋友吧？朋友被人脱掉衣服了，都不去救她。」

激烈的打鬥引來一民眾圍觀，紅衣大媽一度高聲怒斥打算勸架的男子「滾開」。圖／擷自全馬犯罪，情報，新聞，娛樂吹水站」影片
激烈的打鬥引來一民眾圍觀，紅衣大媽一度高聲怒斥打算勸架的男子「滾開」。圖／擷自全馬犯罪，情報，新聞，娛樂吹水站」影片

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文章授權轉載自《香港01》

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