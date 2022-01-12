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怕男友偷吃…女友讓他「穿女裝」美翻眾人 網笑：要更小心了

香港01 / 記者李納德／報導
泰國有女生讓男友穿女裝出席閨密聚會，未料被網友大讚比女友更漂亮。圖／「lookjunjjr」TikTok影片截圖
泰國有女生讓男友穿女裝出席閨密聚會，未料被網友大讚比女友更漂亮。圖／「lookjunjjr」TikTok影片截圖

這麼可愛一定是男生！泰國最近瘋傳1段閨密聚會影片，其中1名「女生」穿上1條紅色連身短裙，露出一雙逆天美腿，但開口卻是一把男聲。當地傳媒指，原來這名男生要出席女友的閨密聚會，女友怕他與姊妹搭訕，竟將他打扮成女人再去。男友其實沒有多大不滿，還大讚女友打扮技巧好，未料影片在網上吸引逾千萬次觀看，網民大友該男生美翻天又性感，將身旁女友都比下去，又指女生這樣幫男友打扮，「小心吸引到其他人」。

近日網上瘋傳1段閨密聚會影片，由泰國女網友上傳至TikTok抖音國際版），片段現時已有超過1000萬次觀看。片中1名穿上紅色貼身高叉連身裙的「辣妹」，臉上化了妝塗了唇膏，翹腳時意外露出一雙美腿，但開口卻明顯是一把男聲。

影片爆紅後，泰女上傳了男友平日的樣子，網友笑言是他本身帥，所以扮女人才有這效果。圖／「lookjunjjr」TikTok影片截圖
影片爆紅後，泰女上傳了男友平日的樣子，網友笑言是他本身帥，所以扮女人才有這效果。圖／「lookjunjjr」TikTok影片截圖

當地傳媒指這的確是個男生，笑言男人穿裙未必是個人喜好，可能是女友要求，防止男友「勾三搭四」。原來他當時出席女友和閨密聚會，「我被迫扮女人」，女友迫他扮成女生才可去聚會，因為怕他「撩女生」，與同場閨密打情罵俏。男生看起來沒有不悅，還大讚起女友的打扮和化妝技巧，而片中他的右手搭著正是女友本尊。

男友穿上裙子後看起來很自在，完全代入角色，還擺姿勢讓女友拍照，上身靠在樓梯上，刻意展示身上的裙子、長腿和高跟鞋。影片爆紅後，女生後來還上傳了男友的生活照，展示男友平日帥氣的一面。

網友大讚她的男友「漂亮」、「性感」，「好可愛，像真的女人」，甚至有人稱「重點是他比女朋友還漂亮」，有人提醒其實是女生的男友本來很帥，扮女人才有這效果。太多網友讚男友的美腿，女生大方回應稱男友的腿真的很光滑。雖然女生將男友扮成女人以抵抗閨密，但不少人笑稱「小心吸引到其他人」、「小心男朋友會交到男朋友」。

男友看來沒有不悅，還擺姿勢拍照，身旁的男子更是忍不住盯著看。圖／「lookjunjjr」TikTok影片截圖
男友看來沒有不悅，還擺姿勢拍照，身旁的男子更是忍不住盯著看。圖／「lookjunjjr」TikTok影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》

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