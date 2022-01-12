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苦惱沒有房！27歲女花600元買抽獎券 喜獲得夢想家園

聯合新聞網 / 綜合報導
27歲女只花600元就獲得夢想之家。圖／取自thesun
27歲女只花600元就獲得夢想之家。圖／取自thesun

英國27歲女性蘿賓森（Georgie Robinson）花費16英鎊（約合新台幣600元）購買抽獎券，在去年耶誕夜幸運獲得夢想家園，且不須揹負房貸。

蘿賓森表示：「這令人震驚。每個人都希望贏得大獎，但我從沒想過這麼好的事情會發生在我身上。」

在海軍服役的蘿賓森透露，她和伴侶一直努力賺錢，希望添購自己的房產，但始終很難存到購屋資金。贏得大獎對她幫助很大，徹底扭轉她的命運。

蘿賓森參與的抽獎活動由思韋茨夫妻（Adam and LizThwaites）發起，他們為了幫殘障兒童機構募款，發售1英鎊（約合新台幣38元）的抽獎券，以自己的房子作為大獎。最後成功售出86108張票券（所得約合新台幣323萬元）。

外電報導，英國有各種名目（多為募款）的「房屋抽獎」活動，但無論是抽獎出售或買房都存在風險。有些透過抽獎活動出售房屋的人，會因不慎違反廣告和賭博規則而得終止活動。獲勝者也可能無法得到預期的獎品，或後續得花修繕房屋的鉅額費用。

募款 英國 夢想

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