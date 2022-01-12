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年曆裡有亮點！這裡的鎮民為了一原因 害羞緊張全脫了

聯合新聞網 / 綜合報導
鎮民為了環保議題赤身上陣，拍年曆裸照。圖／取自dailypost
鎮民為了環保議題赤身上陣，拍年曆裸照。圖／取自dailypost

英國威爾斯一處小鎮居民日前褪去衣物，在當地咖啡廳、餐廳、美容院等地為2022年年曆拍攝裸照，替環保活動募款

該鎮商業總會秘書絲瑪特（Sally Smart）透露，他們寄了一份年曆給BBC知名自然科學節目主持人艾登堡（David Attenborough），還邀請艾登堡出席年曆上市日活動，但被對方婉拒，只回了一封手寫感謝函。絲瑪特笑說：「他大概被年曆裡滿滿的肉嚇壞了。」

絲瑪特解釋，疫情讓募款計畫窒礙難行，希望年曆能讓助他們一臂之力。本業是婚禮攝影師的絲瑪特前年聽取好友建議，拍攝裸體年曆募款大獲成功，今年決定再拍一次。

絲瑪特透露：「有些鎮民對在鏡頭前寬衣解帶這件事感到有點緊張，男士們比女士們還緊張。但我們盡量讓拍攝過程充滿趣味，讓參與者享受其中。」

每張照片都有「鯨魚尾巴」入鏡，邀請人們思考廢棄物對環境的影響。絲瑪特表示：「我們希望竭盡所能讓塑料在海洋中消失。」

募款 疫情 裸照

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