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女模「被盜用」做成售價3.8萬性愛娃娃 連唇上美人痣也神複製

聯合新聞網 / 綜合報導
女模「身份被盜用」做成性愛娃娃，連唇上美人痣也神複製。圖／取自timesofisrael
女模「身份被盜用」做成性愛娃娃，連唇上美人痣也神複製。圖／取自timesofisrael

以色列25歲模特兒雅爾（Yael Cohen Aris）控訴一間中國公司未經她的同意，便仿造她的外型製成等身大性愛娃娃，還複製她嘴唇上的美人痣，甚至與她同名都叫「雅爾」。雅爾目前已尋求法律途徑，要求該公司下架該商品。

雅爾指出：「這個娃娃連結到我的身份、形象和影片、社群平台...整件事大錯特錯。這已經不只是仿造我製成的娃娃了。該公司甚至不隱瞞他們是仿造我製成娃娃。」雅爾認為人們應藉由此案探討「保護自我身分」這個議題。

Instagram圈粉110萬人的雅爾本業為以色列國防軍及程式設計師。她提到自己很喜歡寫程式，但始終夢想成為演員，經營社群平台是她逐夢的的方式。

她在2019年首度從粉絲那得知仿造自己外觀的性愛娃娃上架，當時娃娃售價為420美元（約合新台幣1.1萬元），現在售價則超過1400美元（約合新台幣3.8萬元）。

Irontech Dolls發言人指出，性愛娃娃和雅爾間的相似處「純屬巧合」，但表示將不再使用「雅爾」當作娃娃的名稱。

性愛 以色列 模特兒 夢想 Instagram

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