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以糞換通行證！北韓堆肥新運動 「交不出大便不准去市場」

聯合新聞網 / 綜合報導
北韓為了解決國內化學肥料問題，開始推動全國堆肥大作戰，要求勞工應如期上繳糞便。圖／路透社資料照
北韓為了解決國內化學肥料問題，開始推動全國堆肥大作戰，要求勞工應如期上繳糞便。圖／路透社資料照

堆肥大戰開打？近日有媒體披露，北韓當局為解決化學肥料不足的情況，開始向人民徵收糞便，還規定期限內應繳交多少公斤，若沒辦法按時繳交，就無法到市場採購，這項全國政策執行得相當徹底又嚴格，彷彿是「打疫苗才能上街」，讓人看了瞠目結舌。

根據外媒報導，北韓面臨化學肥料短缺，導致農作物大減，當局從今年1月3日起推動「全國堆肥新運動」，要求人民上繳糞便，平壤政府更規定每位勞工，至少要繳交500公斤、人民團體每戶則要繳200公斤。

若是人民能「準時生出」500公斤給合作農場，人民會得到一份「堆肥證書」，持證書者才能上市場購物。日媒戲稱這份證書像是各國推動的「疫苗通行證」，在疫情影響下彷彿活在平行時空，深深影響北韓人民的生活。

報導也指出，如果人民無法如期繳500公斤糞便，便要支付萬元高額罰金。北韓社會對此心驚膽戰，有人會擅闖民宅偷糞便，也開始偽造堆肥證書，就是要窮盡一切方法也要湊齊糞便。但也有人看準了這波「糞便商機」，在小巷弄、黑市兜售一些日常用品，提供給無法進入市場的民眾。

報導中也提到，有人年初「業績沒有達標」，只能喝豆芽湯填肚子，更有人哀怨地說「我真的能活下來嗎？」，現在也只能到處張羅糞便，以進入市場購物。

北韓 平壤

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