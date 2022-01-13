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男中一億元彩券大獎 拒絕跟家人分紅遭「斷絕關係」

聯合新聞網 / 綜合報導
男中一億元彩券大獎，拒絕跟家人分紅。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
男中一億元彩券大獎，拒絕跟家人分紅。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

美國24歲男性9日在社群平台提到自己跟妻子贏得560萬美元（約合新台幣1億5千萬元）的彩券大獎，還清債務後不打算跟家人分紅，家人揚言跟他斷絕關係。

原PO解釋他們還清學生貸款、房屋貸款、汽車貸款後，還剩下大約500萬美元（約合新台幣1億3千萬元）。在金融產業工作的他既不想成為「70%彩券中獎者破產者」，也不想再工作，便投資到基金及房產，以獲得相對穩定的現金流。

當原PO告知家人中獎消息時，家人第一反應是為他們高興，接著開始談論家庭旅行及還債計畫。但當家人得知原PO不會分他們錢後，不只怒斥原PO還要斷絕往來。

原PO自認這麼做對自己跟妻子最好，但仍有點忐忑的詢問網友自己是否做錯了。

多數網友力挺原PO，表示：「家人因為你沒給錢就不歡迎你？這種權利關係很糟糕」、「你的家人在乎錢更甚過你」、「捍衛你自身權益並沒有錯」、「這是你的錢，不是家族的錢」。

彩券 美國 破產 債務

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