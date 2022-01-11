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性需求太高 女教師轉行當成人平台網紅「一天最多15次」

聯合新聞網 / 綜合報導
幼稚園女教師自稱性需求太高。圖／取自dailystar
幼稚園女教師自稱性需求太高。圖／取自dailystar

美國22歲女性瑪歌麗雅（Emma Magnolia）自稱性慾極高，她不僅辭掉幼稚園教職，還休了無法滿足她需求的男友，轉戰成人情色平台擔任網紅，月入最多25萬美元（約合新台幣691萬元）。

瑪歌麗雅自曝不滿意愛情生活，甚至質疑一夫一妻制：「我很難維繫一對一的關係，因為我一直都想要做愛。當男朋友無法滿足我時，我只好自己來。」

瑪歌麗雅認為在成人情色平台擔任網紅是自己做過最棒的事：「現在我自己做主，可以隨時達到性高潮，最高記錄一天15次。」

瑪歌麗雅月收入落在10萬（約合新台幣276萬元）到25萬美元之間，是她幼稚園教職薪水100多倍。

但是瑪歌麗雅還沒有告訴家人目前的職業，「以免讓他們失望」。

瑪歌麗雅指出：「我求學階段總是在班上名列前茅。家人都是老師或醫生，他們肯定對我有相同期望。」

瑪歌麗雅表示自己最終會向家人吐實，且不為自己的職業感到羞恥：「我為自己創造的生活感到驕傲。能自己作主我內心充滿力量。」

網紅 薪水 性愛

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