商業分析師改行當謎片男優 他曝體力活「不是人人做得來」

成人情色產業男優德米特里（Demetri XXX）日前透露行業內幕，並稱：「不是人人都能做得來」。

德米特里2001年辭去商業分析師的工作後，就擔任成人情色影業演員，近20多年已拍攝數百部成人電影，還為《花花公子》及成人頻道製作和導演數部作品並贏得大獎。

德米特里透露，最初他原本只做兼職模特兒，經紀人有次打電話問他是否想做點「裸體的工作」，他決定嘗試看看，才一腳跨進成人情色產業大門。

德米特里提到他在獲得比較好的腳色前，曾參與試鏡流程：「當時我抵達一個片場，現場沒有錄影機或劇組，只有一個安裝了視訊攝影機的女人。付費會員可登錄觀看我們的互動。他們能要求我們做一些事情，好比各種特定姿勢。」

德米特里解釋，該過程主要是想確認男優能否順利「起生理反應」。但德米特里認為這很容易，因為對象「很具吸引力」。

德米特里指出有些人可能會認為這是世界上最好的工作，但成人情色產業的工作不像大多數人想像的那麼容易。且需要大量準備工作及體力活，拍攝成人與「和女友發生性關係」截然不同，有時演員在片場做愛時，可能會有20或30人在一旁圍觀。

德米特里還說：「演員做的姿勢是出於視覺效果考量，但不一定是你想在家裡做的姿勢。」