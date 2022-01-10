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饒舌歌手曝「法式接吻」是跟媽媽學：她跟我喇舌

聯合新聞網 / 綜合報導
饒舌歌手曝跟媽媽學「法式接吻」。圖／取自pagesix
饒舌歌手曝跟媽媽學「法式接吻」。圖／取自pagesix

美國饒舌歌手瓊斯（Jim Jones）日前上Podcast節目時坦承母親是他「法式接吻」的啟蒙者，瓊斯透露母親親自跟他「喇舌」傳授他接吻技巧。

瓊斯的自白引起現場一陣譁然，主持人再次確認母親是否真的吻了他，瓊斯回答：「是我媽沒錯啊，你是什麼意思？」瓊斯補充說，母親17歲時生他，教他舌吻時，母親還很年輕，「對待小孩的表現就像對小妹妹或弟弟一樣」。並辯解母親的行為與性愛無關。

瓊斯提到他12、13歲跟母親以外的人初吻時，「嚇壞了。完全不知道發生了什麼事。」

多數網友對瓊斯母親的喇舌教學感到震驚，紛紛表示：「太多男人對性虐待習以為常，太令人心碎了」、「他非常自信地認為這種行為很正常。先生，這一點都不正常！」。

瓊斯62歲的母親則在事後受訪時辯稱，自己不是齷齪的媽媽：「我們沒有真的舌吻，只是跟兒子展示使用舌頭的方式。他舔了舔舌頭，我舔了舔舌頭，就是這樣。沒有嘴對嘴……。」

瓊斯的母親強調，自己當時只是在教兒子跟年輕女性相處模式：「我教他性愛知識，我教他方法。」

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