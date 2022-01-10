高速公路小客車龜速行駛 驚現女子腿張開趴司機身上18禁畫面

公路上有私家車慢駛「拉龍」，原來司機位有「18禁」畫面！外國網上流傳短片，指早前馬來西亞的高速公路上有1輛私家車慢速行駛，令大量尾隨車輛被迫跟隨慢駛，其後有車輛爬頭時拍下短片，驚見「慢駛」車內有1名女子腿張開趴在司機身上，司機更只餘右手操方向盤，動作尺度十分大膽，而且極度危險。

事發於1條有4線高速公路，黑色私家車在左三線以慢速行駛，後方至少有數部汽車亦被迫減速跟尾。拍攝短片的車輛在左二線駛過，畫面見到1名女子趴在司機身上，司機左手摟抱女子，右手則掌控方向盤，當時女子兩腿張開跨在司機腰間，令雙方下體緊貼，而且2人似在擁吻，司機能否看清路況亦成疑。

慢駛車輛的車廂內，見到1名女子趴在司機身上，司機僅單手操控方向盤。（網上短片截圖）

短片曝光後引起網友熱烈討論，不少人認為車上2人動作十分危險，司機根本無法專心駕駛，一旦發生意外後果將很嚴重。

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文章授權轉載自《香港01》