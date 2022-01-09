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18歲泰男看抖音情迷58歲大媽 苦追成功談戀愛1年惹熱議

香港01 / 文．李納德
泰國18歲男生玩TikTok認識了58歲大媽，2人已今至已談戀愛1年。 圖擷自TikTok@wave.6
泰國18歲男生玩TikTok認識了58歲大媽，2人已今至已談戀愛1年。 圖擷自TikTok@wave.6

看網上直播竟然愛上大自己40歲的大媽？泰國1名18歲青年玩TikTok（抖音國際版）看到58歲大媽的直播竟然心動，從不缺席觀看了3個月後，決定向「女神」展開熱烈追求，大媽笑言自己從未在網上和年輕男生調情，但終被這位年輕40載的超級小鮮肉攻陷。2人網戀11個月後最近正式見面，至今拍拖1年仍在熱戀，更一起開設頻道分享日常生活。這段「嫲孫戀」在當地引起熱議，雖然有人送上祝福，但亦有人批評大媽應對心智未成熟的年輕男生保持克制，甚至有人質疑他們是假談戀愛騙點擊率。

這段相距40歲的戀愛，被人稱為「嫲孫戀」！泰國傳媒甚至電視台近日都在報道這宗網上瘋傳的忘年戀，當地18歲小男生瓦浮愛上了58歲的大媽阿蓬，至今談戀愛1年感情仍然很好，證明愛情沒有年齡限制可能是真的。

2人起在網上認識，網戀了11個月，最近才正式見面，但瓦浮見到大媽「本尊」後熱情未有退卻。他們早前分享認識經過，阿蓬平日會在TikTok上直播，發現有個男生幾乎每天都會看，他正是瓦浮，像知道她幾時上線一樣，連續3個月從不缺席。瓦浮更會傳訊息給她，阿蓬笑言瓦浮是第一個在TikTok上和她調情的人。

瓦浮直言是阿蓬的粉絲，自從玩TikTok滑到她的影片，一舉一動都令他很心動，他關注直播3個月才下決定展開攻勢。即使沒有正式見面，但嫩男熱情追求下，阿蓬答應交往，2人已網戀11個月，最近才正式見面，瓦浮見到阿蓬真人後感情不變，更開設了頻道分享情侶生活，雖然相隔40歲，但他們什麼都會聊，又承認有代溝問題，但總能互相包容。

許多網友大讚2人在一起時就像小情侶，看起來很可愛，祝他們可以長長久久，「小姐姐好可愛，經常面帶微笑」。不過也有人直言一開始以為他們是母子，令2人要在影片中標明是情人，不是媽媽。有留言就批評阿蓬一把年紀，應該對年輕男性有所克制，因她簡直可以當男生的嫲嫲了；甚至有人質疑他們只是在炒作博取點擊率才假裝談戀愛，又指過去網上亦有同類例子。

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文章授權轉載自《香港01》

直播 TikTok 網戀 泰國 情侶

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