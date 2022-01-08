爺爺必須知道！日漫畫家18禁作品被放上佛壇 網笑：太孝順了
1月1日是日本的新年，也稱為「正月」，許多家庭都會在這個時候大團聚，除了閒話家常外，子女的成就也是親戚們的常見話題之一。日前，日本一名成人漫畫家趁著新年回老家，不料卻在家中見到由他親筆操刀的18禁成人漫畫「處刑現場」，竟被供奉在爺爺的佛壇上，讓他相當驚訝。
日本成人漫畫家亞美壽真（亜美寿真）在推特發文分享，自己在新年時回老家一趟，沒想到卻發現「驚悚一幕」，他於去年11月發行的成人漫畫，竟被家人們擺放在爺爺的佛壇上，讓他非常驚恐。
該漫畫的封面是一名幾乎全裸的美少女，且動作姿態也較為露骨，被擺放在佛壇上的畫面相當有衝擊力。他也在貼文寫下，「悲報！爺爺的佛壇上供奉著我的18禁成人漫畫」，字裡行間道盡心中的百感交集。
亞美壽真表示，「爺爺本來就喜歡炫耀女兒及孫子們的事情」，家人們也認為無論是什麼樣的內容，晚輩有成就是一大好事，便決定將這個好消息告訴天上的爺爺，並把成人漫畫放在佛壇前。然而，這樣的做法也引起部分網友反彈，亞美壽真也出面緩頰，「基於宗教上的考量，應該會讓一些人覺得不太妥當，但還請包容孫子想向爺爺報告自己成就的行為」，並坦言自己也滿害怕作品被其他親戚看到的。
貼文引發熱議，許多網友也開玩笑稱「沒事的！爺爺絕對會喜歡的」、「天上的爺爺要昇天了」、「真是孝順的孫子啊」，也有人表示「爺爺在天上也會微笑的，這是我孫子畫的漫畫」、「爺爺一定也很想知道內容的」、「這對家人而言是很正確的決定」。
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