快訊

1小時60元還排不到！北市鎖定西門、信義商圈 公有車格恐漲價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛上生存遊戲！80Kg棉花糖女孩變「軍武女神」 超殺模樣曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
Lillianne葵迷上生存遊戲後人生大改變，不僅甩開80多公斤的「棉花糖身型」，還被封為「軍武女神」。圖／取自Instagram、TikTok截圖
Lillianne葵迷上生存遊戲後人生大改變，不僅甩開80多公斤的「棉花糖身型」，還被封為「軍武女神」。圖／取自InstagramTikTok截圖

棉花糖女靠興趣改變人生，竟還成了鄉民女神？日本女子Lillianne葵（りりあんぬ葵）原本擁有80多公斤的體重，圓潤的外貌也讓自己相當沒自信，但自從她迷上生存遊戲後，生活作息大轉變，不僅在「戰場」上找回苗條身材，更找回了自信感，甚至被鄉民們稱為「軍武女神」，擁有一票粉絲追隨。

26歲的Lillianne葵受朋友邀請踏入了生存遊戲的領域，沒想到自己竟「一試成主顧」就此深深愛上生存遊戲的快感。才經過短短一年半的時間，Lillianne葵便甩開了80公斤的「棉花糖身型」，靠興趣成功瘦身，找回48公斤的纖細苗條身材。

Lillianne葵迷上生存遊戲後甩開80多公斤的「棉花糖身型」，化身為48公斤的「軍武女神」。圖／取自Instagram、TikTok截圖
Lillianne葵迷上生存遊戲後甩開80多公斤的「棉花糖身型」，化身為48公斤的「軍武女神」。圖／取自InstagramTikTok截圖

Lillianne葵表示，因為女性的軍事裝備數量稀少，她起初也是穿著男生尺碼的衣服，並背著重達8公斤的裝備在「戰場」奔馳，而且每次一玩就是5到6個小時。Lillianne葵透露，在玩生存遊戲時她常以電影主角的方式打扮自己，更會把自己想像成藝人安潔莉娜裘莉，興奮地在「戰場」上奔跑。

日本電視節目《めざまし８》也特別來採訪Lillianne葵，介紹她振奮人心的經歷，主持人也忍不住讚嘆，「看完比賽後，完全能了解妳變瘦的原因」。Lillianne葵在受訪時也透露，以前很胖的時候，只要一閒下來就會狂吃東西，「現在迷上生存遊戲後，一有空就會想要怎麼擴充軍備」，心態與生活作息都與從前大不相同。

Lillianne葵憑藉興趣反轉人生，雖然接觸生存遊戲才一年半多的時間，但她的的技術相當了得，狙擊能力也很準確，更被粉絲們封為「軍武女神」。Lillianne葵時常在TwitterInstagramTikTok…等社群平台分享個人生活及遊戲經驗，獲得許多粉絲的關注。

Lillianne葵迷上生存遊戲後人生大改變，不僅甩開80多公斤的「棉花糖身型」，還被封為「軍武女神」。圖／取自Instagram
Lillianne葵迷上生存遊戲後人生大改變，不僅甩開80多公斤的「棉花糖身型」，還被封為「軍武女神」。圖／取自Instagram
Lillianne葵迷上生存遊戲後人生大改變，不僅甩開80多公斤的「棉花糖身型」，還被封為「軍武女神」。圖／取自Instagram
Lillianne葵迷上生存遊戲後人生大改變，不僅甩開80多公斤的「棉花糖身型」，還被封為「軍武女神」。圖／取自Instagram

@lilliannemoo 177lbs→106lbs 80kg台→48kg #スプリットスクリーン #airsoft #airsoftcommunity #airsofter #airsoftgirl #サバゲー #サバゲー装備 #diet #ダイエット #仰天チェンジ #おすすめにのりたい #foryou ♬ Bluma to Lunch - BLOOM VASE

@lilliannemoo #airsoft #サバゲー #ダイエット #ビフォーアフター #fypシ #fyp #おすすめにのりたい ♬ Bluma to Lunch - BLOOM VASE

日本 減重 減肥

延伸閱讀

好吃到飛天！日女吃「辣味噌霜淇淋拉麵」 超高評價網友傻愣：不敢吃

23歲女星賣淫連同3男被捕 單次6萬元先後服務5客人

3歲練就一身肌肉！全球最強壯兒童「迷你浩克」長大了 模樣曝光

自己回家！上百網紅搭機「無罩開趴」 航空業者拒載他們回國

相關新聞

愛上生存遊戲！80Kg棉花糖女孩變「軍武女神」 超殺模樣曝光

棉花糖女靠興趣改變人生，竟還成了鄉民女神？日本女子Lillianne葵（りりあんぬ葵）原本擁有80多公斤的體重，圓潤的外貌也讓自己相當沒自信，但自從她迷上生存遊戲後，生活作息大轉變...

好吃到飛天！日女吃「辣味噌霜淇淋拉麵」 超高評價網友傻愣：不敢吃

日本拉麵紅翻天，為了給消費者不同的美食饗宴，拉麵業者在食材、用料與煮法都很講究，也會開發不同口味，讓饕客們前來嘗鮮。一名日本網友指出，她在某間拉麵店吃到「辣味味噌拉麵搭配霜淇淋」，只見一支冰涼的霜淇淋直接放入拉麵中，令人不敢想像滋味，但這名網友大讚「好吃到要飛上天」，還認為吃起來十分幸福。

印度神童最新預言！Omicron疫情續發燒 4關鍵轉捩時間曝光

Omicron新冠肺炎變種病毒來勢洶洶，美國、英國等全球多個國家或地區的疫情都連日創新高，確診患者數量較2021年的疫情高鋒期倍增，連香港亦受到Omicron入侵，除了累計有逾百例輸入個案...

「賣屁」賣到以為心臟病發 「放屁企業家」宣布不做了

美國前實境秀女星兼現任網紅史蒂芬妮（Stephanie Matto）靠著「瓶裝屁」生意賺到20萬美元（折合約台幣553萬...

被指獄中親吻殺警重犯...還曾投票反對囚終身 女法官否認

阿根廷網上近日流傳短片，指當地女法官蘇亞雷斯（Mariel Suarez）被閉路電視鏡頭拍到在監獄探訪1名謀殺警察的重犯時疑似與犯人親吻的畫面，引起公眾討論。她在早前的法庭裁決上，更是唯一投票反對犯人終身監禁的法官。蘇亞雷斯雖然曾否認自己與犯人的親密行為，關係只與工作有關，但司法部門認為她有不當行為，將進行調查。

215公分男因機位太小到處碰壁 改搭下一班直接升等頭等艙

美國29歲男性布朗（Beau Brown）日前搭機時因215公分身高無法適應機位，被迫改搭其他班機，航空公司為了表達歉意，將他下一趟班機座位升等到頭等艙。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。