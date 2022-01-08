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好吃到飛天！日女吃「辣味噌霜淇淋拉麵」 超高評價網友傻愣：不敢吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日本網友曬出「辣味味噌霜淇淋拉麵」，畫面太過衝擊，讓許多網友驚呼「能吃嗎？」圖擷自推特
一名日本網友曬出「辣味味噌霜淇淋拉麵」，畫面太過衝擊，讓許多網友驚呼「能吃嗎？」圖擷自推特

日本拉麵紅翻天，為了給消費者不同的美食饗宴，拉麵業者在食材、用料與煮法都很講究，也會開發不同口味，讓饕客們前來嘗鮮。一名日本網友指出，她在某間拉麵店吃到「辣味味噌拉麵搭配霜淇淋」，只見一支冰涼的霜淇淋直接放入拉麵中，令人不敢想像滋味，但這名網友大讚「好吃到要飛上天」，還認為吃起來十分幸福。

一名網友在推特表示，在大阪附近有間拉麵店，辣味味噌拉麵配上霜淇淋，可以享受「極致的甜辣感」。只見她PO出來的照片上，紅通通的辣味噌拉麵，配上一顆蛋、幾片叉燒，以及突兀的「一支雙色霜淇淋」，畫面令人震驚。不過，味道不像外界想像的那麼可怕，原PO指出「吃起來真是太幸福了，是美好的一餐」。

另一名網友分享「蛋包飯拉麵」。圖擷自推特
另一名網友分享「蛋包飯拉麵」。圖擷自推特

底下有許多網友討論，有人驚呼「熱的料理配冷的食物？」、「完全不能接受」、「點這款拉麵的人是勇者」、「又甜又辣的味道是如何？真的很有趣，很像夏天會想吃的菜色」、「這是我第一次看到某樣菜色尖叫，我從來沒看過這種組合，你吃得下去我幫你拍拍手」，但也有網友分享「20多年前的北海道真的有冰淇淋味噌拉麵」、「另一間店還推出蛋包飯拉麵」。

據了解，推出這款「辣味噌霜淇淋拉麵」的店是位於日本大阪的「フラン軒」，這款是期間限定，只從1月4日販售到3月底，這也不是フラン軒第一次推出奇葩組合，他們先前就推出「棉花糖拉麵」，引起網友熱議。

拉麵 日本

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